Daniel Jadue reveló destino de frustrado vuelo: “Una persecución sin parangón”

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, confirmó el destino del vuelo que no pudo realizar este jueves y anunció acciones judiciales por este “acto arbitrario e inconstitucional”.

En un video publicado en sus redes sociales, Jadue afirmó que “la Fiscalía me impidió viajar a Caracas, Venezuela, para ser parte del Encuentro hacia la Agenda Alternativa Social Mundial”.

Según detalló el jefe comunal, el evento contaría con la presencia de “diversas organizaciones e intelectuales y fuerzas populares de distintos países de América Latina”.

Daniel Jadue acusó “acto arbitrario” de la Fiscalía

El alcalde de Recoleta afirmó que el vuelo, programado para las 00:37 horas, “se vio interrumpido” después que la fiscal Giovanna Herrera se comunicara con su abogado para “amenazarlo”.

“Si yo abordaba el avión, sería detenido de inmediato. Estamos claramente ante una acción arbitraria, un abuso de poder que da cuenta que aquí no hay debido proceso”, agregó.

El edil sostuvo que “se ha establecido una medida cautelar de facto, que es no solo ilegal sino que una violación flagrante de mis garantías constitucionales”.

“Fue una situación muy extraña, pues llegué al aeropuerto, pasé todos los controles, me timbraron el pasaporte y luego de todo el proceso realizado sin ningún problema, se me acerca un policía de la PDI y me indica que hay situaciones que resolver antes de mi viaje“, añadió.

“Allí me entero que desde la Fiscalía, hablando con mi abogado, no querían que viajara; lo que me parece de una alta gravedad, pues estamos ante una persecución sin parangón“, complementó.

Finalmente, reiteró que no tiene ninguna medida cautelar vigente y que esta situación “es un atentado a la democracia”.

Ante esta arbitrariedad ejerceremos todas las medias judiciales a nuestro alcance. La Fiscalía ha actuado de forma autoritaria e inconstitucional! pic.twitter.com/LCH8Y3nmLp — Daniel Jadue (@danieljadue) April 18, 2024

Síguenos en