“Salgamos a las calles y destruyamos todo y quememos todo”. Con esas palabras, Fabiola Campillai, víctima de trauma ocular en marco del estallido social y precandidata al Senado, condenó la decisión de revocar la prisión preventiva al ex capitán de Carabineros Patricio Maturana, único imputado por las lesiones graves gravísimas en su contra.

El viernes, tras el cambio de la medida cautelar contra el imputado, se registraron distintas protestas en Plaza Italia y sus alrededores, incluyendo el Barrio Lastarria, donde varios locales sufrieron ataques.

Al respecto, el ex candidato presidencial del Partido Comunista (PC) y actual alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, manifestó que no comparte “ningún llamado a la violencia”.

En conversación con Radio Futuro, Jadue declaró: “no comparto ningún llamado a la violencia y nunca lo he hecho. No me gusta y condeno las declaraciones de Fabiola Campillai, pero me molesta que la justicia actúe como sabemos con el ex carabinero que disparó esa lacrimógena”.

Por otro lado, respecto a la agresión que sufrió el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, al visitar a los detenidos del estallido social en la cárcel Santiago 1, Jadue sostuvo que “el Frente Amplio salió a reconocer que se había equivocado en la idea de legislar la ley anti protestas. Eso es una crítica política. Eso nada tiene que ver con lo que le pasó a Gabriel en la cárcel”.

“Puede haber habido un error en la decisión de ir a la cárcel. Yo no habría ido jamás, me parece temerario. Si no tengo una relación con los familiares u organizaciones que están detrás de los presos políticos, no entiendo la decisión”, finalizó el ex candidato presidencial.