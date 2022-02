La última aparición del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en los medios de comunicación, fue la semana pasada, en el momento que tildó al futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, como un “defensor del credo liberal“, lo que significó la respuesta inmediata del ex presidente del Banco Central, quien se definió como un socialdemócrata.

No obstante, esta semana volvió a repercutir en los medios, tras una entrevista concedida a La Red. Al ser consultado sobre el futuro gobierno de Apruebo Dignidad y su opinión del gabinete designado señaló:

“Yo no evalúo nombres, porque creo que eso es muy injusto y es un prejuicio. Yo evalúo acciones. Uno es lo que hace no lo que dice, por lo tanto, las evaluaciones del gabinete yo creo que Chile entero las va a hacer a partir del 11 de marzo”.

Asimismo, aseguró que confía en el presidente electo y en el cumplimiento del programa. Sin embargo, adviertió que “lo único que no queda es espacio para defraudar de nuevo a la ciudadanía“.

El cambio generacional

Otro de los temas en los cuales tuvo palabras, fue el cambio generacional en la toma de decisiones, ya que el promedio de edad de los futuros ministros de Estado no supera los 50 años, lo que rompió con los esquemas que han dominado el último siglo.

“He escuchado a mucha gente que dice ‘por fin gente joven’. La verdad es que hay jóvenes por los cuales no votaría jamás en la vida porque sus valores y principios no me permiten votar por ellos”, afirmó.

“Por lo tanto, voy a partir diciendo que no me compro que lo que le genera esperanza a Chile sea el cambio de generación. Acá hay un programa de transformaciones comprometido que atiende a las necesidades de la gente y esto es lo que nos permite tener esperanza. Si son mayores, si son menores yo no tengo ninguna inclinación ni por lo joven ni por lo viejo”, añadió.

Con respecto al sufragio del pasado 19 de diciembre de 2021 que dejó a Gabriel Boric como vencedor en la segunda vuelta presidencial frente a la carta del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, Jadue aseguró que “la gente eligió un gobierno de izquierda, pero va a tener un gobierno de centroizquierda. Ahí ya hay una diferencia que vamos a tener que administrar y que efectivamente va a estar sometida a tensión”.

“La gente castigó en el proceso presidencial al centro y por lo tanto su incorporación no implica que la izquierda se mueva hacia el centro sino que el centro se mueva a la izquierda y se comprometen con un programa de transformaciones”, agregó el militante del Partido Comunista.

La diferencias de Apruebo Dignidad con la Nueva Mayoría

Según sus declaraciones, lo anterior hace que el pacto Apruebo Dignidad sea “significativamente distinto” a la experiencia de la Nueva Mayoría.

“Parte de la izquierda se movió hacia el centro para poder tener una ampliación y comprometer un programa en un gobierno que estuvo en permanente disputa y que hubo gente que incluso dijo que no se había leído el programa y por lo tanto nunca tuvo la mínima intención de darle cumplimiento al programa. Entonces eso hoy día yo espero que no pase y si pasa claramente lo manifestaré porque no es lo que prometí. Lo único que no hay es espacio para volver a defraudar a la ciudadanía”, precisó.

Finalmente, habló sobre las expectativas y esperanzas que ha generado el futuro mandato de Gabriel Boric, sin embargo, también abordó la desconfianza, la cual se han materializado en otro de los sectores de la población.

La vigilancia ciudadana

“Le guste a quien le guste, le moleste a quien le moleste, vamos a tener una revuelta popular aquí al lado mirándonos todo el rato. Entonces cuando uno ve las propuestas, porque hay que entenderlo: la gente eligió un gobierno de izquierda, pero va a tener un gobierno de centroizquierda”, señaló.

Asimismo, advirtió que el magallánico estará sometido a un proceso de vigilancia ciudadana permanente, “y esto es parte de la ampliación de la democracia”.

“Este nuevo mapa incorpora a los movimientos sociales y los movimientos sociales llegaron para quedarse”, asegura, pese a que aclara que “la historia no comienza con los actores actuales y el que así lo piense comete un error que lo puede llevar un pésimo camino”, detalló.

“Este nuevo ciclo, para mí, constituye la verdadera transición de la salida formal de la dictadura ¿Por qué? Porque también en el primer programa de la Concertación había una promesa de superar el modelo neoliberal, de restituir derechos sociales y nada de eso se hizo sino que se profundizó. Hay una reconfiguración completa y esto da pauta para pensar que se inicia un nuevo ciclo político”, sentenció.