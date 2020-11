El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, analizó el escenario político y social luego del abultado triunfo del Apruebo en el plebiscito del pasado 25 de octubre, y se comparó con con el edil de Las Condes, Joaquín Lavín, de cara a una eventual elección presidencial.

En conversación con Bío-Bío Chile, el jefe comunal dijo que “puedo decir que en mi sector me creen más de lo que en su sector le creen a Lavín. Eso ha quedado claro en el último tiempo. En su sector, lo acusan de haber renunciado a las ideas de la derecha”.

“El otro día en un programa donde estuvimos juntos dijo que el agua debía ser un bien nacional de uso público, pero todos recordamos que cuando pasó por Santiago vendió el agua en $6 mil millones, a pesar de que Santiago tenía derechos de agua a perpetuidad para sus áreas verdes. Uno la verdad no sabe qué pensar y qué va hacer en el futuro, porque ha ido cambiado tantas veces que nada nos indica que no vuelva a cambiar en el futuro”, apuntó.

Lee también: Diputado Miguel Mellado (RN): “El Estado es un mal empleador de Carabineros de Chile”

Sobre si todavía está dispuesto a ser candidato a La Moneda, el militante del Partido Comunista afirmó que “sigo estando disponible, a diferencia de otros que se tienen que auto proclamar. Yo nunca he dicho que quiero ser presidente de la República, no me ha proclamado mi partido. Si estoy en el lugar que estoy es porque la ciudadanía valora lo que he hecho en Recoleta”.

“Por lo tanto, aquí no hay relativización ni hay cambio. Lo que es sorprendente es que los que hace tres meses dijeron que no era tiempo de presidenciables porque estábamos en pandemia, hoy crean que es tiempo si seguimos en pandemia. Ahí se ve el doble estándar y que los tiempos que valen son los tiempos de ellos”, aseguró.

Al ser consultado por los hechos de violencia en las manifestaciones, Jadue dijo que “la gente tiene que seguir movilizada, siendo capaz de condenar y aislar a la violencia, sobre todo cuando el ministro del Interior declaró hace unos días que habían infiltrados que entre sus misiones tenían que infiltrar a los movimientos sociales, convocar a acciones violentas para luego justificar la represión y tomarlos presos. Aquí hay sectores de ultraderecha, el gobierno está infiltrando el movimiento e invitándolos a atacar a Carabineros y eso me parece de suma gravedad”.

Lee también: Jorge Schaulsohn vuelve a la política para postular a la constituyente: “No quiero ir por ningún partido político”

“Pero tengo claro que si alguien piensa que va elegir constituyentes en abril y después en un año preguntándoles cómo les fue, no va a resultar. Aquí la ciudadanía tiene que mantenerse movilizada y seguir la discusión. Pero lo que sí es claro es que hay que tratar de aislar y sacar la violencia del movimiento, porque no corresponde. En ninguna democracia la violencia logra algo más que más violencia. La condenamos, pero pedimos que la gente siga en las movilizaciones pacíficas, que ha sido el 99.9% de los casos”, indicó.