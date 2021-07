El ex candidato presidencial, Daniel Jadue explicó las razones de su derrota en las primarias presidencial del pasado domingo 18 de julio: “La izquierda que no es capaz de movilizar al pueblo que dice representar, y que solo es capaz de movilizar a las capas abc1 y c2, difícilmente puede dirigir el país hacia las transformaciones que el pueblo sueña”. Por otra parte, habló sobre lo que se viene en cuanto a las próximas elecciones del 21 de noviembre: “En campaña seré el jefe de comando en la comuna de Recoleta e intentaré que en todas partes donde tenga influencia, la gente que me apoyó vote por Gabriel”. Sin embargo, indicó que no hay, “ninguna posibilidad que yo ocupe un ministerio en el Gobierno de Gabriel, porque esos cargos los mandata el ejecutivo y para eso hay que tener la confianza del presidente.”