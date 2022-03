El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, recordó su carrera presidencial por el Partido Comunista (PC) en 2021, instancia en que se enfrentó en las primarias del pacto Apruebo Dignidad a Gabriel Boric, quien asumirá el mando el próximo 11 de marzo.

“La primaria cumplió plenamente su objetivo. Dijimos que quien ganara se iba a convertir en el presidente de Chile y eso fue lo que sucedió. Y se iba a convertir, además, en presidente con un programa que iba a iniciar las transformaciones que el país venía demandando”, señaló la autoridad comunal en entrevista con Revista Sábado de El Mercurio.

En ese sentido, recalcó cuáles fueron sus aspiraciones como abanderado del PC, sosteniendo que “nunca me imaginé siendo presidente y nunca me imaginé siendo candidato a la presidencia. Si le preguntas a mis amigos del Club Palestino, o a los de la universidad, nadie podrá decir lo que yo he escuchado en boca de otros: ‘Daniel decía siempre que iba a ser presidente’. No, no, no, nunca escucharon que se me pasara por la mente”.

“Desde muy joven siempre quise ser alcalde de Recoleta. Y yo en mi vida he perdido bastantes más veces elecciones de las que he ganado“, agregó.

Asimismo, analizó los resultados que obtuvo en primarias, remarcando que “el Partido Comunista nunca había sacado 694 mil votos en una elección presidencial, aunque fueran primarias. Entonces creo que el mejor resultado de la historia para la izquierda chilena puede ser considerado una derrota, aunque así lo quieran ver en el fondo los que quieren hacer de eso una tesis política”.

Gobierno de Gabriel Boric

Daniel Jadue también reafirmó que no tendrá “ninguna” participación en el próximo periodo presidencial de Gabriel Boric, ya que sus prioridades se encuentran en su labor como alcalde.

“Yo no voy a ser parte de este gobierno. Soy alcalde de Recoleta, acá están mis funciones fundamentales. No hay conglomerados de alcaldes de Frente Amplio, menos ahora que el conglomerado de gobierno ha cambiado bastante“, aseveró.

Respecto a las expectativas sobre la gestión de Boric, indicó que “si esa generación joven no hace las transformaciones que comprometió, créeme que les va a pasar la cuenta, entonces no es un problema de edad o de género”.

“El único riesgo que veo es que no se cumpla el programa y que volvamos a defraudar a la ciudadanía y termine siendo un gobierno más de los que prometió atender los dolores de Chile y no lo pudo hacer. El riesgo es que la gente se vuelva a desilusionar”, añadió.