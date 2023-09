“No atiendo a hue…”: Daniel Jadue respondió sin filtro a sujeto que lo increpó en el aeropuerto

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, tuvo un tenso intercambio de palabras con un hombre que lo abordó en pleno Aeropuerto de Santiago.

“Ayer fui violentado en el aeropuerto. Siempre tengo tiempo para responder lo que me pregunten, incluso fuera de mi horario laboral mientras sea con respeto, pero la paciencia tiene un límite”, dijo el jefe comunal en su cuenta de TikTok.

A través de esta plataforma de videos, el militante del PC compartió el momento que había comenzado a viralizarse minutos antes en redes sociales.

La respuesta de Daniel Jadue

De acuerdo a las imágenes, el sujeto increpó a Jadue por un polémico caso judicial que afectó al municipio que lidera. “¿El Caso Luminarias en qué va?”, preguntó el autor del video, a lo que el alcalde respondió “voy a salir sobreseído en noviembre”.

Ante la respuesta de la autoridad comunal, el sujeto insistió en la conversación y afirmó: “Vas a salir sobreseído… ¿y la plata? toda para adentro como las fundaciones”.

Acto seguido, el ex precandidato presidencial sostuvo que “no tengo nada que ocultar, abrí todas mis cuentas desde el primer día. Es más, si habrías conocido el caso sabrías que el mismo imputado declara que la única comuna que se ganó las cosas en ley fue Recoleta”.

El hombre insistió en su punto, pero el alcalde agregó que ya no quería seguir conversando con él, quien le dijo que aquello no le convenía. “No es que no me convenga, pero no atiendo hue… la verdad”, concluyó.

La pieza viralizada terminó con el pie a la cortina de créditos de la serie Curb Your Enthusiasm, que se ha populizado en redes sociales.

