“Como corderos rumbo al matadero, los dos candidatos a ser presidentes de Chile se allanan a ser parte del show de alguien que ha usado todo tipo de excusas para quedarse en Estados Unidos, desde compromisos laborales inexistentes hasta test de COVID-19 ‘inconclusos'”.

Con esas palabras, el periodista de CHV Noticias y CNN Chile, Daniel Matamala, describió en su columna titulada El porvenir de la patria, publicada en La Tercera, la estrategias de los candidatos presidenciales de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, para buscar los votos del ex candidato a La Moneda, Franco Parisi, quien obtuvo la tercera mayoría nacional sin pisar territorio chileno.

En ese sentido, Daniel Matamala cuestionó la invitación al programa virtual Bad Boys, de Parsi, a los presidenciables que competirán en la segunda vuelta el próximo 19 de diciembre.

Lee también: La campaña partió en el norte: Las estrategias de Boric y Kast para ganar los votos de Parisi

“La verdad es que Parisi no viene a Chile porque es un papito corazón perseguido por la justicia chilena. Si Kast y Boric van a su programa, y no son capaces de encararlo, estarán validando la violencia económica que sufren cientos de miles de mujeres chilenas y sus hijos, y demostrarán así que no tienen los principios mínimos para llegar a La Moneda”, manifestó el periodista.

🔴 AHORA | Parisi: Rechazan nulidad de su causa por pensión de alimentos Más en https://t.co/pJPdJSxBSH pic.twitter.com/2ppZiilJaH — CHV Noticias (@CHVNoticias) September 21, 2021

De la misma forma, el escritor de Distancia Social, Ciudad de la Furia y Poderoso Caballero recordó uno de los populares panfletos de Acción Mujeres de Chile, opositoras a la candidatura de Salvador Allende, distribuidos antes de la elección presidencial de 1970: “Mujer chilena, el porvenir de la patria está en tus manos”.

“Según los documentos de la Agencia Andalién, a cargo de la campaña anti-Allende, esta sería ‘sensitiva y melodramática’, ‘mostrando el terror, allegando ideas sobre el futuro de la patria y lo que puede esperar ésta de las mujeres’. Para el terror, había panfletos como ‘La mujer y el comunismo (para usted y su mejor amiga)’ y ‘La secuencia fatal’. Para el futuro, se prometía que Alessandri ‘modificará la legislación sobre el abandono de la familia y las pensiones para los hijos’. Hace medio siglo, los papitos corazón ya eran un drama para las chilenas”, sostuvo el periodista.

Lee también: Sindicatos de Codelco declaran a José Antonio Kast como “persona no grata” en Calama

La irrupción del feminismo

En aquella época, el voto de las mujeres “fue un freno a la izquierda en Chile. Si sólo hubieran votado hombres, Allende habría ganado a Alessandri la elección de 1958. En 1964, Frei aventajó a Allende por apenas 4% entre los hombres, y por 31% entre las mujeres. Y en el rematch de 1970 entre Alessandri y Allende, el candidato de derecha ganó (38% a 31%) el voto femenino, mientras que el postulante de izquierda se impuso ampliamente (42% a 32%) en el masculino”.

Pero ahora las cosas son distintas y Matamala lo ejemplificó de la siguiente forma: “Esa tendencia no era extraña. En muchos países, el voto femenino tendía a ser conservador, proclive a los partidos cercanos a la Iglesia Católica y anticomunista. Medio siglo después, el porvenir de la patria vuelve a estar en manos de las mujeres. Pero sus preferencias políticas han cambiado”.

Feminismo, equidad e igualdad en todo ámbito de la vida pública y privada, derechos sexuales y reproductivos, reconocimiento del trabajo cuidado son algunas de las demandas de las mujeres en Chile y el mundo. “El feminismo se convierte en campo de batalla política”, aseveró el conductor de CHV Noticias.

Lee también: Pulso Ciudadano: Gabriel Boric sacó casi 14 puntos de ventaja y logró un 42,2% de las preferencias

“En Chile, esta tendencia se reforzó con los dichos del diputado electo Johannes Kaiser, tratando de ‘cómplices’ a las víctimas de abuso sexual, ofreciendo condecorar a violadores y cuestionando el derecho a voto de las mujeres. Esto puso el foco sobre el programa de gobierno de José Antonio Kast, que propone eliminar el ministerio de la Mujer, derogar la ley de aborto en tres causales, y entregar beneficios a mujeres casadas por sobre las solteras”, manifestó.

Entonces, Matamala se pregunta, ¿por qué los candidatos presidenciales quieren participar en el programa de un ex candidato presidencial que tiene arraigo nacional por una deuda en la pensión de alimentos de sus hijos?: “Cuando Kast fue consultado por la deuda impaga en pensiones alimenticias que mantiene a Franco Parisi con orden de arraigo. ‘No han llegado a un acuerdo con su familia’, dijo Kast. ‘Yo creo que una persona que saca un millón de votos es alguien que sí es reconocido; estoy seguro de que él no quiere eludir el pago, sino lo que quiere hacer es ver si el pago es justo o no'”.

“Si Frei decía que ‘ni por un millón de votos cambiaría una coma’ de su programa, Kast parece dispuesto a borrar con el codo sus recién asumidos compromisos hacia las mujeres con tal de cortejar a Parisi”, aseveró el periodista.

Lee también: Franco Parisi desmiente acuerdo con José Antonio Kast: “No estoy negociando con nadie”

¿Y el candidato de Apruebo Dignidad?: “Gabriel Boric no se queda atrás en esta genuflexión. Aunque él no ha justificado la deuda de Parisi, sí aceptó concurrir a su programa Bad Boys, en un intento por obtener la benevolencia del ‘gran elector’. Como corderos rumbo al matadero, los dos candidatos a ser presidentes de Chile se allanan a ser parte del show de alguien que ha usado todo tipo de excusas para quedarse en Estados Unidos”.

Para finalizar, el periodista Daniel Matamala reiteró que, en estas elecciones presidenciales, “las mujeres los estarán vigilando. Y en las manos de esas mujeres, una vez más, está el porvenir de la patria”.