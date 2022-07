Daniel Matamala gana Premio Cabot, el más antiguo reconocimiento internacional al periodismo

Daniel Matamala, uno de los periodistas y conductores de Chilevisión, y que cuenta con una amplia trayectoria en los medios de comunicación, es galardonado con el prestigioso Premio María Moors Cabot, de la Universidad de Columbia, que reconoce a periodistas y organizaciones de noticias con un cuerpo de trabajo distinguido que ha contribuido al entendimiento interamericano.

“Through the prism of economics, @DMatamala takes on elites from Chile to Venezuela to the U.S.-Mexico border. But he also shows a compassionate reportorial eye for those at the bottom of the economic ladder who suffer most at the hands of the powerful.” #CabotPrizes pic.twitter.com/ItJ6oPqiwz

