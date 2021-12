“La figura del presidente de la República es el centro de nuestra política. Así lo decidió Diego Portales al ponerlo como pivote de ‘un gobierno fuerte y centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes’. Esa figura sería modelo de conducta, guía autoritaria del orden, y depositaria de los sueños de una sociedad”.

Con esas palabras, el periodista Daniel Matamala, conductor de CHV Noticias, comenzó su columna titulada Luna de miel, publicada en La Tercera.

En la instancia, y tras el fin del período electoral, el también escritor reflexionó sobre la figura del presidente en Chile: “Patricio Aylwin, el abuelo, representó la virtud del encuentro y la unión. Ricardo Lagos, el padre, llevó el modelo portaliano a su cénit, con la severidad de quien carga sobre sus hombros el destino de la República. Michelle Bachelet, la madre, reinventó la presidencia hacia la cercanía y la empatía. Y Sebastián Piñera, especialmente en su segundo mandato, vació de contenido la institución”.

Según el también periodista de CNN Chile, el presidente Piñera “perdió poder a raudales”: “Los cambios más importantes de nuestra época, partiendo por el proceso constituyente, le pasaron por encima. Su agenda legislativa quedó subordinada a las pulsiones demagógicas de los parlamentarios y los partidos políticos”.

En ese sentido, Matamala fue claro: “Piñera convirtió a la presidencia en una institución no sólo impotente, sino también desprestigiada. La sombra constante de sus negocios personales, con el escándalo Dominga como última manifestación, hizo que la frase de Portales sobre el presidente como un ‘modelo de virtud’, capaz de ‘enderezar a los ciudadanos’, sonara a triste ironía”.

Asimismo, recordó momentos del 18-O y el actuar del mandatario y calificó como “increíble la frivolidad de un líder de la República que despliega a militares entrenados para matar en calles copadas por ciudadanos, en un ambiente de altísima tensión, e informa a esos militares que ‘estamos en guerra contra un enemigo poderoso, que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite'”.

La figura de Boric: “Cree más en la empatía que en el conocimiento enciclopédico”

Daniel Matamala también analizó la figura del presidente electo, Gabriel Boric, en su primera semana tras triunfar en las elecciones.

“Su imagen con la banda presidencial se ha multiplicado en perfiles de redes sociales, memes y stickers. El ambiente, polarizado y agresivo hasta el domingo, mutó a una avalancha de valoración a los gestos del presidente electo. El asunto escaló tanto, que Boric advirtió que ‘tengamos mucho cuidado de no idealizar a nadie, partiendo por mí'”.

Matamala coincidió con Boric y afirmó que “la cruda realidad es que el nuevo gobierno ni siquiera tiene el tercio del Congreso para evitar ser arrasado legislativamente; convive con una Convención que podría recortar su mandato o sus atribuciones, y con un panorama económico del terror para 2022, más acorde a Halloween que a la pacífica Navidad que estamos viviendo”.

Asimismo, analizó la participación electoral de los comicios y el arrastre del voto joven que obtuvo el militante de Convergencia Social: “No es sólo que el nuevo presidente escuche a Nine Inch Nails y haga guiños a los fanáticos de Taylor Swift. Hay, sobre todo, una sensibilidad distinta, que no entiende al presidente como un superhéroe, sino que acepta en él la humanidad de dudar, equivocarse y pedir disculpas. Que valora la lectura como una manera de reflexionar, no sólo de extraer de ahí frases célebres. Que cree más en la empatía que en el conocimiento enciclopédico”.