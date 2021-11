En las elecciones generales del domingo 21 de noviembre, y tras 48 años, se confirmó que el Partido Comunista volverá al Senado. Daniel Núñez, senador electo por la Región de Coquimbo, será uno de los encargados de representar al PC en la Cámara Alta. Luego de esta victoria que marca un hito en el país, el actual diputado se refirió a los resultados que dejaron los comicios presidenciales y habló sobre un eventual gobierno de Gabriel Boric.

Para Núñez es importante destacar algo en caso que el candidato de Apruebo Dignidad logre llegar a La Moneda: No se podrá pactar con quienes “boicotearon” las propuestas del gobierno de Michelle Bachelet.

Con respecto a lo anterior, y en conversación con El Mercurio, quien asumirá como senador explicó que con sus palabras no se refería a no llegar a acuerdos con la Democracia Cristiana. “Valoré la reunión que tuvo Gabriel Boric con Carmen Frei, y por lo tanto mi reflexión es, aquella gente que no está sólo en la Democracia Cristiana, que no se comprometió con el programa de Michelle Bachelet y que lo boicoteó abiertamente“.

“Obviamente quienes boicotearon al gobierno de Bachelet no son creíbles para pensar en que puedan ser aliados fiables de cara a un trabajando en la segunda vuelta, y más aún pensando en lo que viene después cuando ganemos“, puntualizó el parlamentario.

Proyecto de indulto

Una de las propuestas de Gabriel Boric que ha sido más comentada es la de indulto. Sobre este proyecto y el giro que ha tenido el candidato presidencial con respecto a aquello, Daniel Núñez señaló que el diputado por la Región de Magallanes “efectivamente ha expresado un matiz respecto a la preocupación de situaciones que pueden ser extremadamente graves”.

Junto con aquello, destacó que lo importante es que “uno tiene que distinguir cuál fue una acción en marco de una protesta social, una acción que yo no comparto, que puede haber sido la quema de un auto o tirar una piedra, a un comportamiento delictivo permanente que tenga una persona”.

Los resultados de Franco Parisi

Los resultados que Franco Parisi obtuvo en las elecciones presidenciales causaron sorpresa, aunque también críticas de parte de Daniel Jadue, que se refirió a quienes votaron por él. Pero más allá de eso, para Daniel Núñez es importante tener una estrategia para cautivar al electorado del representante del Partido de la Gente.

Para el senador electo, tanto que Gabriel Boric hable con Franco Parisi, así como también que le envíe mensajes a su electorado, puede funcionar en medio de su campaña de cara a la segunda vuelta presidencial.

Sobre quienes votaron por Parisi, Núñez reflexionó: “Es gente totalmente dispuesta a escuchar propuestas, y en ese panorama me parece que tenemos que trabajar desde ahora para ganar la segunda vuelta”.