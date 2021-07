El constituyente Daniel Stingo se sumó a las críticas hacia el Gobierno luego de que se suspendiera la primera sesión de la Convención Constitucional programada para este lunes por problemas técnicos y de aforo.

Al respecto, el abogado aseguró que “aquí hay una negligencia grave del Gobierno. Algunos hablan de boicot, bueno, que opten, o es boicot o es negligencia del Gobierno. Sabían hace seis meses que esto iba a pasar, que íbamos a tener un plenario y que estaríamos en pandemia, por lo tanto no cabíamos los 155, sólo cabían 80″.

“Había que tener otras salas habilitadas con sistemas de audio, con sistema de video para que pudiéramos comunicarnos entre las salas y además salir en streaming hacia afuera para que la gente lo pudiera ver. Llegamos hoy día, le dicen que va a estar (todo listo) a la mesa directiva, recién elegida por supuesto, así que por favor algunos sectores de derecha que andan diciendo que es culpa de la mesa, que se retracten. Hay mala fe de ellos, porque ellos asumieron ayer a última hora”, agregó.

“Habían unos trabajadores corriendo con unos televisores de allá para acá, no estaba el sistema de streaming, entonces no estaba habilitada (la Convención) por el Gobierno. Por lo tanto, el ministro Secretario General de la Presidencia (Juan José Ossa) es el responsable final de esta grave negligencia que existe hoy”, manifestó.

Sobre si el secretario de Estado debería dar un paso al costado, Stingo señaló que “la petición de renuncia pueden pedirla los que quieran. A mí me da lo mismo, yo creo que son casi todos negligentes. Lo van a cambiar por otro parecido. En este Gobierno no hay una voluntad de hacer las cosas bien, de trabajar en función de la sociedad, de la comunidad.

Por último, el constituyente más votado del país manifestó sobre el incidente que “no creo que sea boicot, creo que hay negligencia, creo que no prevén. Por ahí decía una señora de la Secretaría Técnica que le dijo a la presidenta que no sesionáramos hoy día. Perdón, pero si saben hace seis meses que íbamos a sesionar hoy, o por lo menos hace tres meses, ¿y no está habilitado?”.