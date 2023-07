Daniel Stingo relata ajustes que debió hacer tras “quedarse sin ni uno” por campaña del Apruebo

El abogado y ex convencional Daniel Stingo relató los ajustes que hizo junto a su familia debido a problemas económicos luego de destinar gran parte de sus recursos en la campaña del Apruebo en el plebiscito pasado.

En conversación con la revista Sábado, sinceró que “me quedé sin plata” y que incluso debió recurrir a su padre “porque no tenía ni uno”. Así, recordó que cuando terminó el proceso constituyente liderado por la Convención “no tenía trabajo, no tenía nada”.

Ajustes familiares

El exconvencional detalló alguno de los cambios que hicieron a nivel familiar, como cambiarse de la casa que arrendaba en la comuna de Las Condes hacia una parcela en Buin. Esto, a la espera de recibir el departamento que arrienda actualmente en La Reina, al que calificó como “chiquitín”.

“Así que cuando me dicen ‘ladrón’, por favor, anda a ver dónde vivo. Tengo el mismo auto de hace 20 años”, enfatizó Stingo.

Pero eso no es todo, el conductor de La Voz de Los que Sobran, enumeró algunas cosas que no cambió, sino que eliminó, como “alarmas chao, cable chao, varias cosas que no necesitas al final del día”.

Y es que según relató, hasta el perro se vio afectado: “Antes teníamos una paseadora de perro, porque el perro es bastante grande, un border collie

De forma de balance, el abogado reflexionó que “yo creo que, en términos muy personales, gané experiencia. Pero claramente en términos muy individualistas, su tú quieres, he perdido no más. En ese sentido, he perdido mucho”.