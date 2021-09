“Independiente de entenderlo a él y de ser solidario con él, creo que no le hace bien a la Convención que esté, porque, insisto, su elección es fraudulenta en términos humanos de engañar a la gente. Hay una pérdida de confianza enorme, que es muy dolorosa y muy dañina”.

Con esas palabras, el convencional del D8, Daniel Stingo, evidenció su postura en el caso de Rojas Vade, el constituyente que reconoció no tener cáncer, presentó licencia a la CC y ha estado en la palestra de la opinión pública durante las últimas semanas.

“Yo creo que le hace mal a la Convención que una persona que mintió para obtener el puesto y habiendo fundado su campaña en esa condición física de cáncer que ‘tenía’, esté”, dijo en conversación con BioBioChile.

El abogado e integrante de la CC recordó que “hoy no puede renunciar porque estamos protegidos por la normativa constitucional que es de los diputados, por lo tanto no hay renuncias”.

Aún así, “hay que buscar una fórmula para que se vaya tranquilo para la casa, porque le hace daño a la Convención, porque hay un desequilibrio respecto a que obtuviste una votación mentirosa”.

La normativa indica que los diputados, en este caso convencionales, pueden renunciar en caso de presentar una enfermedad grave que inhabilite el cargo.

“Podría verse por ahí, yo supongo que la Mesa lo verá, él está por ahora con licencia médica, ojalá se resuelva con su salida tranquila de la Convención, porque insisto, no hay hoy en día una fórmula para su salida. Pero el reglamento supongo que lo podemos establecer y ver cómo él podría renunciar”, dijo Stingo.

Por otro lado, recordó cuando se enteró del falso cáncer de Rojas Vade: “Me dolió harto. Me dolió por lo que significa el tema personal de vivir con un engaño, debe ser también muy fregado. Por otro lado, haber engañado a sus electores, haber engañado al país, la pérdida de confianza, la traición a la confianza, es bien doloroso para todos, para nosotros, los constituyentes, y para el país también. Me golpeó… sí, me golpeó. Como a todos, yo diría que a los 154 más también, nos golpeó a todos”.