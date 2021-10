Daniela Bonvallet, hija del fallecido comentarista deportivo Eduardo Bonvallet, actualmente se desempeña como concejala del municipio de Ñuñoa. Pero en esta ocasión, acudió a su cuenta de Twitter para viralizar una denuncia en contra de su hermano, Jean Pierre Bonvallet.

Según indicó durante la jornada de este martes, desde hace aproximadamente seis años, luego de la muerte de su padre, “he recibido amenazas, acoso, maltrato, amenazas de muerte y mucho más”, sostuvo. Por tanto, afirmó que “todo tiene un límite”.

En múltiples publicaciones, Daniela adjuntó capturas de mails o mensajes enviados presuntamente por Jean Pierre en que la amedrenta y la califica como “mala persona”, “cínica asquerosa”, “infiel”, entre otras cosas.

Al respecto, la concejala recalcó que esta información fue entregada a Fiscalía para iniciar un proceso legal correspondiente.

Sumado a estas imágenes, expresó que “estoy pidiendo ayuda a gritos” y lamenta que no esté su padre quien siempre me defendía”.

No se como compartirles mi angustia y mi dolor, no está mi padre que siempre me defendía, tengo un millón de correos más, son 6 años me amenazas constantes. Estoy pidiendo ayuda a gritos!

