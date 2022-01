La noche de este lunes, la influencer Daniela Castro contó su versión del ataque que sufrió una mujer por parte de su perro y confirmó que se hará cargo de todos los gastos, luego de que la víctima denunciara a CHV Noticias que la cocinera supuestamente se habría desligado del tema.

A través de una extensa carta publicada en sus redes sociales, quiso contar su versión y punto de vista de lo que ocurrió en agosto pasado, cuando su perro Charlie, de 80 kg, atacó a Carolina Mujica, quien estaba trabajando en su casa.

“Lo primero es que yo siempre he estado dispuesta a hacerme cargo de los gastos médicos de Carola”, indicó Castro en su escrito publicado en un post de Instagram y aseguró que, luego del accidente, “siempre tuve contacto con ella y me preocupé de su estado de salud”.

Castro también señaló que conversó con Carolina “casi todos los días” hasta finales de septiembre y que todo cambió cuando en octubre sus abogados se contactaron con ella para informarle que se harían cargo del tema.

“Quiero dejar en claro que siempre he estado dispuesta a hacerme cargo de esta situación”, enfatizó y profundizó en lo que las personas deben saber sobre la adopción de mascotas contando la historia de Charlie.

Según detalló la chef, su perro sufrió maltrato y abusos por parte de sus antiguos “dueños”, quienes lo habrían dejado abandonado en una fundación. Además, insistió en que es común que a los canes grandes como él los destinen a cuidar lugares.

Su versión de los hechos

Con respecto a cómo habría sucedido el accidente, Daniela explicó que “ese día ocurrió algo que no le deseo a nadie, algo que me ha acompañado por meses” y que tomó la decisión de no publicarlo “para no exponer a la víctima, que para mí siempre ha sido la prioridad y ella sabe”.

De acuerdo a su escrito, el ataque ocurrió cuando Charlie estaba en el patio y Carola, “amante de los perros”, salió a verlo para conocerlo luego de que Castro le preguntara si quería.

“Luego pasó algo absolutamente inesperado, una pésima reacción instintiva”, indicó la influencer.

Al parecer, la mujer hizo una videollamada “para mostrarle el perro a su hermana. Lo mostró de lejos, luego se acercó por al lado efusivamente, se agachó para grabarlo abrazándolo de cerca y Charlie se sitió amenazado porque era alguien desconocido”, detalló.

“En ningún caso Charlie fue corriendo a atacarla”, puntualizó y señaló que “los accidentes pasan y ojalá no hubiera sido así”.

Tras su explicación, Castro volvió a insistir en que “le dijimos a la familia que nos haríamos cargo económicamente de los gastos clínicos y de rehabilitación”.

Finalmente, dijo que llevaron a Charlie de vuelta a la fundación “por respeto a la afectada” y aseguró que “me haré cargo de los gastos de Carola por dos años, rehabilitación, psiquiatra, psicólogo y demases”.

Cabe mencionar que Castro conversó con CHV Noticias cuando se dio a conocer públicamente la denuncia. En la oportunidad, dijo que se haría cargo de los gastos. “Se había llegado a un monto que quizás no se había cerrado. También hay que llegar a un monto, a un equilibro, que sea lo justo y lo que corresponde”, explicó, relatando que ha acompañado a la mujer en el proceso.

“Es un momento difícil para mí y para ella y nos estábamos conociendo recién. Yo no la iba a dejar sola. En ningún momento y en ningún caso iba a dejarla en la clínica e irme. Decidí entrar con ella y decidí firmar el pagaré aunque yo no la conociera”, dijo en esa instancia.