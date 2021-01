La periodista y modelo, Daniella Campos, oficializó su candidatura independiente, apoyada por Evópoli, como concejala en Colina.

En conversación con La Cuarta, confirmó su incursión en la política. “Yo tenía un sueño, en los años ’80 me inspiraba en Lady Di, ayudando a los que más lo necesitaban, quería ser como ella. Después de formar familia y con toda el agua bajo el puente que ha pasado, hoy he podido retomar ese sueño, ser útil desde el servicio público. Voy ayudar en la comuna que yo elegí vivir y en la que crecerá mi hija”, expresó.

Campos explicó las razones que llevaron a postular a este cargo comunal. “Quiero que las cosas cambien en mi país, yo he pasado por injusticias tremendas por salud, lo he vivido en carne propia. Hay muchas cosas que me conectan con la realidad de las personas. Eso me da el coraje y la valentía para trabajar en diversas temáticas, como salud, medio ambiente y seguridad”.

Lee también: Alejandra Valle anunció que irá de candidata a concejala en Ñuñoa

Asimismo, reconoció que “ha sido complicado” su camino político porque considera que no es “una persona que crea en el sistema, me pasa lo que les pasa a todos los jóvenes de este país, que estamos hartos de la política antigua. Por eso pienso que no hay que quedarse en la casa alegando, pateando la perra, hay que involucrarse”.

Sumado a lo anterior, sostuvo que ha tenido que lidiar con los prejuicios por paso por la televisión: “Siempre hemos lidiado con el prejuicio, yo desde que tengo 13 años. El prejuicio ha sido parte de mi vida, pero soy una persona que me he preparado y creo que el contacto con la gente ha sido mi motivación diaria. Eso se soluciona con el trabajo”.