Daniella Chávez, modelo y conejita Playboy, ha sido clara respecto a su opción presidencial: Ella vota por José Antonio Kast. Incluso, ofreció liberar su Onlyfans por una semana si es que el candidato del Frente Social Cristiano logra llegar a La Moneda.

Su activismo por la carta del Partido Republicano ha sido principalmente por sus redes sociales. Por lo mismo, tras la primera vuelta y la primera mayoría que logró Kast, la conejita Playboy ocupó sus espacios virtuales para seguir apoyando a su candidato.

“Estoy segura que con José Antonio Kast las mujeres tendrán más derechos, las dueñas de casa serán prioridad. Todas tendrán oportunidades para emprender, se castigará al abusador, el derecho de la mujer de caminar libre y sin miedo a la delincuencia, llegaremos a casas y sanas”, dijo en su cuenta de Twitter.

Las declaraciones de Chávez fueron ampliamente criticadas debido a que el programa presidencial del candidato republicano busca, por ejemplo, eliminar el Ministerio de la Mujer, la interrupción del embarazo en tres causales, dar bonos sólo a mujeres casadas, entre otros puntos advertidos por diversas activistas feministas.

En ese sentido, la modelo apuntó a que “sé que les importa el Ministerio de Mujer, pero creo el ministerio más grande lo hacemos todas nosotras juntas, y yo estaré ahí de las primeras exigiendo nuestros derechos. Pero mujeres, necesitamos caminar sin miedo, libres y llegar a casa para nuestros seres queridos”.

Tras la publicación, usuarios criticaron a las palabras de la modelo. “No te leíste el programa”, comentaros algunos.

Como creen que se respetarán y no nos mataran sacando el ministerio de la mujer , y ustedes indican que no es necesario ese ministerio , soy mamá soltera , fui víctima de vif y leer este tipo de post me aterra solo pienso que vendrá el papá de mi hija a matarme y nadie hará nada

— Bárbara Flowers (@barbievaras87) November 22, 2021