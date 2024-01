“No va a ser una dedicación”: Irina Karamanos reveló su nuevo trabajo tras su paso por La Moneda

Durante este jueves Irina Karamanos se dirigió nuevamente a los medios de comunicación para revelar su nuevo trabajo, luego de su paso por La Moneda como coordinadora sociocultural de la Presidencia.

En una entrevista con el diario La Segunda, la ex primera dama dio a conocer que actualmente se dedica a trabajar como curadora de arte en una exposición en Vitacura.

La exposición en la que participa pertenece a la artista Mariana Najmanovich y se llama “Pantallas Blandas”, la que fue inaugurada el 17 de enero.

Al ser consultada por su experiencia como curadora confesó que no tiene ninguna, pero que de todos modos no planea dedicarse al arte. A pesar de que, antes de su paso por La Moneda, Irina estudió arte durante un año.

“Estoy muy honrada de haber sido invitada a participar de este proyecto. Voy a seguir ligada al circuito porque siempre lo estuve, pero no va a ser una dedicación. No me voy a dedicar al arte ni a la curatoría”, afirmó.

