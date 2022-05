La declaración de Josefina Montané por caso de Nicolás López: “Jadeaba, se veía como excitado”

Mediante un revelador reportaje de CHV Noticias, se dieron a conocer las pruebas y declaraciones que pesan contra el cineasta Nicolás López, hallado culpable por delitos de abuso sexual. Un caso del que prontamente se dictaminará la sentencia. Un testimonio que surgió en exclusiva en esta investigación, fue el realizado por la actriz Josefina Montané, quien fue llamada a testificar contra López. Según dijo al comienzo de su relato, dichas palabras las emitía como “testigo de las víctimas de Nicolás López”, instante en que su voz se quiebra y deja entrever su afectación por el tema. Luego continuó asegurando que conoció al cineasta cuando “me llaman a participar de este piloto y recuerdo que estaba grabando Javiera Díaz de Valdés con Eli Roth. Me llamó mucho la atención que Nicolás jadeaba, se veía como excitado, con respiración agitada”. Seguido de esto, añade que “yo miraba a mi entorno y decía ‘por qué nadie hace nada, esto no es normal’”. Finalmente sostuvo que “me acuerdo de haberle preguntado a alguien ‘¿está excitado, frente a todos?’. Y me dicen que sí, que es normal en él”. Advertimos que los contenidos del reportaje solo debieran ser vistos por personas mayores de edad, con criterio formado.