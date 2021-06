Durante las últimas jornadas el Tribunal Calificador de Elecciones ordenó repetir parcialmente la elección, que había dado por reelecto a Miguel Ángel Aguilera (PS), en San Ramón.

La decisión fue tomada después de que se conocieran diversos testimonios de personas que ese día fueron clave para identificar las supuestas irregularidades durante el proceso eleccionario en la comuna del sector sur de la Región Metropolitana.

Cristóbal Tellería, quien fue apoderado de mesa del candidato a la alcaldía David Cabedo (RN), según dio cuenta LUN, declaró que “en las cámaras secretas entraban dos o tres personas, uno no sabía si eran familiares porque no se les hacía ningún control. Hubo vocales impuestos por Aguilera que se tomaron las mesas que no estaban constituidas”.

En paralelo indicó que, a su juicio, el 80% de las personas que votó con asistencia podría haberlo hecho sola.

Por su parte, Cristóbal Acevedo, apoderado en apoyo a Gustavo Toro (DC), otro candidato a alcalde y principal denunciante en la causa, hiló mas profundo y concluyó que “la operación partió por saber la intención de voto de las personas a través de un call center clandestino, que se hizo pasar por una encuestadora”. Eso, dijo, les ayudó a saber la intención de voto de las personas.

“A quien declaraba que no votaba, lo iban a buscar, le pagaban, la llevaban al local de votación y la obligaban a votar de manera asistida“, continuó. Acevedo agregó que fueron alrededor de 3 mil los votos asistidos y puntualizó en que “tenían entre 400 y 500 vehículos para transportar gente“.

Los cortes de luz, también fueron blanco de críticas y aquello dio paso a la suspicacia. Una testigo anónimo, presente durante el 16 de mayo en el conteo de votos del liceo Araucanía, sostuvo que entre las 18:00 y 19:00 “se cortaron las luces unas cuatro o cinco veces“.

La misma persona manifestó que partidarios de Miguel Ángel Aguilera no le permitieron grabar el proceso de contabilización.

En total, el fallo, al que el propio edil involucrado decidió apelar, contempló 5 declaraciones de este tipo que dieron paso a la sección del Tribunal Electoral en torno al futuro de la composición municipal de San Ramón.