Tras querella presentada por el gobierno: Los dichos que tienen a Pedro Pool en el centro de la polémica

Durante la jornada de este martes se dio a conocer la querella criminal interpuesta por la Delegación Presidencial de Los Lagos en contra del empresario osornino Pedro Pool, por el delito de amenazas.

“La acción legal se basa en amenazas de muerte y fusilamiento contra ex convencionales, dichos peyorativos y discriminatorios contra representantes de los Pueblos Originarios en el proceso constituyente y, sobre todo, amenazas en contra de aquellas personas que comulgan con ideas políticas distintas“, declaró la entidad de gobierno a través de un comunicado.

Al respecto, la delegada regional Giovanna Moreira indicó que “como gobierno rechazamos cualquier llamado a la violencia sobre las personas. No podemos normalizar el odio y el terror, sobre todo en el marco de procesos democráticos tan importantes como el plebiscito constitucional que actualmente estamos llevando como país”.

En concreto, el gobierno se querelló contra Pool por una serie de declaraciones realizadas en distintos medios digitales, entre ellos el programa de YouTube “Las Indomables”, conducido por Patricia Maldonado y Catalina Pulido.

Sin embargo, no es la primera vez que Pool ha amenazado o proferido palabras que lo han puesto en el ojo del huracán. Por eso, a continuación te dejamos los dichos que tienen al empresario en el centro de la polémica.

“No van a ser 3 mil como el general Pinochet, van a ser hartos más”

En julio pasado, Pedro Pool estuvo invitado al programa conducido por Maldonado y Pulido, donde lanzó duras amenazas en caso que gane el Apruebo en el plebiscito del próximo 4 de septiembre.

“Después del 4 de septiembre (si gana el Apruebo) me voy a dedicar a organizar grupos de resistencia de defensa de la libertad de la propiedad privada y de la familia. Y lo vamos a hacer a la buena o a la mala, que la izquierda no se equivoque”, afirmó.

En ese contexto, enfatizó que “no van a ser 3.000 como el general Pinochet, van a ser hartos más. Y no va a haber exilio dorado. Se van a ir a Isla Dawson, con poca ropa y a trabajar. Ténganlo claro, amigos de izquierda. Nosotros no le vamos perdonar la traición que le han hecho a Chile”.

Posteriormente, advirtió que “la prostituyente (sic) es una traición a la patria. Es dividir a este país en 14 naciones. Es colocar a los indígenas por sobre el pueblo de Chile. No señor, aquí todos somos iguales ante los ojos de la ley. No hay chilenos ni de primera ni de segunda. No se la vamos a perdonar”.

"…que la izquierda no se equivoque (…) si gana el apruebo, no van a ser 3 mil, (asesinados) como PINOCHET (…) lo haremos igual".

Pedro Pool Vargas, empresario chileno pic.twitter.com/dGMVBSIGlv — PIENSAPRENSA 315 mil Seguidores (@PiensaPrensa) July 24, 2022

“Fusilar a los prostituyentes”

El 22 de julio de este año, Pedro Pool reiteró su postura en conversación con el canal de YouTube, Real TV Chile. “Vamos a empezar a hacer grupos defensores de la propiedad privada y de la libertad y seguridad de la familia, porque tenemos que tomarnos la calle”, comenzó diciendo.

En ese contexto, sostuvo que “a los h… de izquierda tenemos que perseguirlos después. Hay que de alguna u otra forma exterminarlos”.

También habló sobre “fusilar a los prostituyentes (sic), por alta traición a la patria”, haciendo referencia a ex integrantes de la Convención Constitucional como los abogados Fernando Atria y Jaime Bassa.

“Chile no se merece lo que le pretenden hacer (…) de eso, el señor Bassa, el señor Atria y todos estos indios que están ahí también, los vamos a fusilar”, afirmó.

Este señor vocero del “rechazo” en Osorno amenaza a convencionales @fernando_atria y @Jaime_Bassa con asesinarlos. No es esto un delito un delito de amenazas con publicidad? Fiscalia tiene algo que decir? pic.twitter.com/RKF0KYTDGp — Ignacio Iriarte (@IgnacioIriarte) July 25, 2022

“Le vamos a poner una bayoneta”

El pasado 23 de agosto, Pedro Pool fue entrevistado en el canal de YouTube Vulcan Militar, donde realizó nuevas amenazas en contra de personas determinadas, en razón de su posición política.

Esta vez, el también ligado a la campaña del Rechazo, entre sus dichos mencionó sobre el Partido Comunista que “hay que perseguirlo y hay que encarcelarlo, entre otras cosas que me las voy a reservar”.

Bajo esa misma línea es que aprovechó de emitir un nuevo emplazamiento: “Chile es un diamante en bruto y lo construimos entre todos. Pero entre todos los que quieran, los que no quieran, le vamos a poner una bayoneta en la raja y van a tener que querer”.