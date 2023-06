Decretan prisión preventiva para Raúl Torrealba, imputado como autor de ilícitos de fraude al fisco

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó este viernes la prisión preventiva para el ex alcalde de Vitacura Raúl Torrealba, imputado como autor de autor de delitos tributarios, fraude al fisco, lavado de activos y asociación ilícita.

Tras la formalización, realizada entre el jueves y la presente jornada, la jueza acogió la solicitud presentada por la Fiscalía Centro-Norte.

De esta forma, la ex autoridad deberá cumplir esta medida cautelar mientras se realiza la investigación, la que tendrá un plazo de 150 días.

Al respecto, el fiscal Francisco Jacir afirmó que “se dio por acreditado que existió un grupo de personas que se concertó con el objeto de defraudar a la Municipalidad de Vitacura en un periodo extenso, como fue la imputación que se efectuó de 10 años entre 2011 y 2021″.

Consultado por el rol que podría tener la esposa de Torrealba, María Soledad Simonetti, en estos delitos, el persecutor señaló que “se pidieron en su oportunidad medidas a su respecto como alzamiento del secreto bancario dado que existían sospechas en ese sentido”.

“Conforme a los últimos antecedentes se investigación, de principios de este mes se va a profundizar en esa vía con le objeto de precisar su participación en este entramado”, agregó.

Además, Jacir descartó que las indagatorias incluyan al ex alcalde de Lo Barnechea Felipe Guevara. “Esta investigación no se sigue en contra de quien usted me indica”, dijo.