La defensa de Vicente Gutiérrez tras su bullada renuncia al MOP: “Ningún familiar o cercano me ayudó a entrar”

Vicente Gutiérrez, hermano de la pareja del ministro Giorgio Jackson, renunció este jueves a su cargo en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) tras una ola de críticas en redes sociales por presunto “nepotismo”.

El periodista fue contratado en enero de este año por una remuneración bruta de $2.183.908. Sin embargo, recién esta semana su puesto generó polémica tras conocerse el parentesco con el titular de Desarrollo Social, quien mantiene una relación con la escritora Camila Gutiérrez, hermana de Vicente.

Desde la oposición acusaron “nepotismo”, mientras que en la cartera que lidera Jackson descartaron que el secretario de Estado haya incidido en la contratación de Gutiérrez.

A raíz de lo anterior, el propio periodista utilizó sus redes sociales para emitir un extenso comunicado, donde partió asegurando que “nunca he entrado a ningún trabajo por otro motivo que mis competencias profesionales”.

“Desde que me titulé -hace 6 años- he trabajado en diputaciones, fundaciones y medios de comunicación, postulando, enviando currículum y pasando entrevistas. Sé que las confianzas son difíciles en estos tiempos, pero quiero dejar claro que NINGÚN familiar o cercano me ayudó a entrar a mi último trabajo o a ningún otro, y en todos me desempeñé como periodista, carrera que estudié”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que esta situación lo ha afectado emocionalmente, más aún cuando recibe duros comentarios por parte de usuarios. “Han creado tweets falsos sexualizando incestuosamente a mi hermana, me han deseado la muerte y hasta escrito amenazas a mi WhatsApp“, señaló.

“Creo que las preocupaciones por la salud mental deben existir también con quienes no están en nuestra misma vereda, con quienes no nos caen bien o con quienes no estamos de acuerdo, o incluso con nuestros adversarios”, agregó.

En esa misma línea, agregó que “digo esto como una reflexión sobre cómo nos relacionamos, pero también como una forma de revisar mis propias interacciones con otros y otras”.

“Es este último punto el que me ha llevado a tomar la decisión de dejar mi cargo. En palabras sencillas: no estoy bien. Nunca había enfrentado este nivel de odio y violencia y no me siento capaz de seguir enfrentándolo”, reconoció.

Finalmente, indicó que su renuncia al cargo le pemitirá “estar más tranquilo y que se detengan estos mensajes de odio. Mi prioridad, en este momento, es estar mejor”.

Revisa la publicación acá: