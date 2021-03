La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, se refirió a la denuncia de maltrato en la Residencia Familiar Carlos Antúnez, donde un video dejó registro del llanto de un menor de edad.

Vecinos de Providencia difundieron el video donde se escuchan los gritos desgarradores con que el niño pedía ayuda.

“Una vez más los protocolos no se activan como se tienen que activar, una vez más enfrentamos una denuncia de esta naturaleza”, lamentó Muñoz en entrevista con Contigo en la Mañana de Chilevisión.

En la misma línea cuestionó que “se refleja y constatamos una vez más que no existe la especialización para el abordaje de descompensación emocional, no sacamos nada con que tengamos casas bonitas si, como país, no entendemos que el desafío para por cómo atendemos a los niños, niñas y adolescentes que están en una situación de protección”.

“Mientras no seamos los suficientemente autocríticos para dar cuenta de lo que no tenemos, es muy difícil que las cosas cambien”, cuestionó la defensora de la Niñez, quien añadió que “se opta por hacer cambios cosméticos, que no han tenido un impacto significativo y que siguen exponiendo a niños a situaciones violentas“.

Junto a esto, relató que el organismo tomó contacto con el menor de edad y “estaba en una situación de agotamiento y optamos por prescindir de hacer una entrevista anoche, y hay que tener en consideración que hay que generar un entorno protector para realizarla, por lo que se hizo fue acordar hacer esa entrevista hoy”.

“Si son niños que tienen situaciones de atención en el ámbito de la salud mental y tienen consumo de drogas y alcohol, necesitan intervención en esas áreas con absoluta urgencia, porque no vas a poder resolver con una casa bonita lo que tiene que ver con el desarrollo de la salud mental”, declaró.

Además, cuestionó que “en la mayoría de los lugares donde se quiere instalar una residencia del Sename se producen cuestionamientos por los vecinos, incluso recursos de protección para que no se instalen. Se sigue hablando de ‘niños del Sename’ y no son ‘niños del Sename’, son niños de este país a los que no les hemos podido asegurar una vida familiar”.

Finalmente, concluyó que “esto es inadmisible y demanda una intervención con sentido de urgencia, pero el sentido de urgencia solo se activa cuando conocemos hechos brutales como los que conocimos ayer y dura unos días y volvemos a seguir en la misma dinámica”.