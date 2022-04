Delegada presidencial del Biobío evade a periodistas ante preguntas por ataque a carabineros en Tirúa

Durante la jornada de este jueves 7 de abril, otro hecho de violencia fue perpetrado en la macrozona sur del país. Dos funcionarios de Carabineros resultaron heridos luego de un nuevo ataque armado en la comuna de Tirúa.

Tras ello, una particular situación se vivió en el momento que profesionales de las comunicaciones querían preguntarle a la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, sobre lo sucedido.

Los hechos se dieron luego que la autoridad sostuviera una reunión junto a la Defensoría Penal Pública y el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, instancia en la cual iban a presentar a la seremi de la cartera de la zona, Claudia Soto.

Delega Presidencial de Biobío y ex candidata a senadora, Daniela Dresdner (RD), demostrando la nueva relación entre la prensa y el gobierno. Ahora entiendo el respaldo del @ChilePeriodista a @gabrielboric pic.twitter.com/06SNFdkO1j — Cristián Araya 🇨🇱 Diputado (@cristian_arayal) April 7, 2022

Tras ello, según consigna Radio Bío-Bío, la delegada fue sacada de la sala de reuniones y llevada a su vehículo sin que se refiriera a la emboscada en Quidico por parte de desconocidos que dejaron a dos funcionarios lesionados: Uno con un impacto de bala en su muslo, y otro con heridas por esquirlas de los vidrios de la patrulla.

Pese a la situación, Dresdner no respondió las consultas de los periodistas. No obstante, durante la mañana de la presente jornada, declaró que en dicho momento “no tenemos ninguna manera de controlar lo que está ocurriendo en la zona; estamos poniendo todas las medidas de seguridad”.