Durante la jornada de este viernes 25 de febrero, la futura ministra del Interior, Izkia Siches, volvió a ratificar que el gobierno entrante encabezado por el presidente electo, Gabriel Boric, no renovará el Estado de Excepción decretado en las provincias del Biobío, Arauco, Cautín y Malleco.

Según explicó la próxima titular de la cartera, el mandatario electo no pedirá una nueva prórroga una vez que termine la última, la cual fue aprobada este miércoles en el Congreso por 15 días más.

En ese sentido, el delegado presidencial de la Araucanía, Victor Manoli, advirtió que antes de anunciar decisiones desde Santiago, “es importante conocer la región y a quienes habitan en ella“.

Según declaraciones que recoge Emol, la autoridad local aseguró que con el apoyo de las Fuerzas Armadas a la labor de las policías, “se ha permitido reducir en un 45% los hechos de violencia extrema que existían antes de su implementación”.

Asimismo, el delegado presidencial recordó que el Estado de Excepción que se implementó en la Araucanía fue tras una consulta ciudadana en la que se impuso la opción de aplicar la medida. Es relevante recordar que de los 144.994 votos electrónicos contabilizados, un 81,56% (118.258) estuvo a favor.

“Tampoco podemos olvidar que alcaldes oficialistas y opositores a este gobierno han solicitado que se mantenga esta medida. Más allá de las convicciones personales de la futura ministra o del próximo gobierno, el llamado es a escuchar a la ciudadanía, más aún a aquellos que viven bajo la amenaza latente de terroristas con lo que es imposible sentarse a dialogar y quienes ya han adelantado que seguirán con la violencia en el próximo gobierno”, enfatizó.

La visión de los parlamentarios oficialistas

Por su parte, el diputado de La Araucanía, Miguel Mellado (RN), lamentó que la ex presidenta del Colegio Médico haya cerrado la puerta a la renovación del Estado de Excepción, sin embargo, aseguró que lo que le generó mayores diferencias, fue que se haya “mirado sobre el hombro” a las autoridades electas de la región.

Lo anterior, según sus palabras, por “no querer conversar con el gobernador, con los alcaldes, con los diputados electos, que tenemos una opinión, pero también con la gente que nos ha solicitado con un 81,5% a mantener el Estado de Excepción”.

En la misma línea, el parlamentario Jorge Alessandri (UDI), recordó que las próximas autoridades tienen la facultad legítima de aplicar ciertas medidas o quitarlas, pero aseguró que el Estado de Excepción es algo diferente, porque según sus palabras, “afecta la tranquilidad de las familias, y el apoyo de las FFAA. ha reducido los delitos en la zona“.

“No es como Santiago que se puede ir tranquilamente a comprar a un centro comercial su ropa, en La Araucanía no pueden hacer eso, no pueden dormir tranquilos, no pueden dejar bodegas sin cuidado, por tanto hay que empatizar primero y ofrecer alternativas, si no van a ocupar el Estado de Excepción, qué van a ocupar”, agregó.

Finalmente, el congresista representante del distrito 22, Jorge Rathgeb (RN), solicitó a Siches a que pueda brindar una solución alternativa. “Deberían dar cuál es la receta y solución que tienen para los problemas de la Región de La Araucanía, pues de lo contrario hoy día serían cómplices de las muertes, de la falta de paz y de los incendios que están ocurriendo en la región“, afirmó.