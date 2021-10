La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus) presentó una millonaria demanda colectiva en contra de Metro de Santiago por caducar de manera arbitraria los fondos de las tarjetas Bip! de sus usuarios. La suma ascendería a los $54 mil millones, con lo que se quiere indemnizar a quienes fueron afectados con esta medida.

Según el contrato establecido entre el Ministerio de Transportes y Metro, si la tarjeta no se utiliza durante dos años, el dinero cargado caduca y no es reembolsable. Ante esto, el consumidor pierde completamente el monto ya que éste no se devuelve y tampoco se puede transferir a otra cuenta.

En conversación con CHV Noticias, Hernán Calderón, presidente de la Conadecus, afirmó que esta situación es “una expropiación encubierta, que es fundamentada por solución exenta que no tiene ningún rango legal y además es inconstitucional. No es por ley donde está determinada la suspensión y caducidad de los saldos de las tarjetas Bip!”.

Respuesta de Metro

A través de una declaración, Metro de Santiago afirmó que “aún no ha sido notificado” de la acción anunciada por la Conadecus, además aseguró que no son responsables de la polémica decisión que afecta a usuarios del servicio de transporte.

“El procedimiento de suspensión y caducidad de las cuotas de transporte de la tarjeta Bip! corresponde a una definición del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que se encuentra publicado en la web www.tarjetabip.cl“, explicó.

En ese sentido, sostienen que “Metro sólo está a cargo de realizar la administración de la tarjeta Bip!, por lo que no define sus reglas de funcionamiento. Del mismo modo, no es dueño de los fondos“.

“En consecuencia, los montos que corresponden a caducidad por no uso, tampoco quedan en sus cuentas“, afirmó la entidad.