Denuncian grave negligencia médica cardíaca: Fue dado de alta y falleció a cinco cuadras del Cesfam

Habían pasado solo minutos desde que lo habían dado de alta en el Cesfam de Pudahuel, hasta que repentinamente se desplomó tras caminar alrededor de cinco cuadras. Marcelo Calderón tenía 44 años y desde aproximadamente dos semanas venía sintiendo un fuerte dolor en el pecho. Con esos antecedentes, acudió tres veces al centro de salud, la última el domingo 29 de mayo. “Siempre lo enviaban para la casa, que estaba bien y que no tenía problemas. Y el domingo, como a las 6 de la tarde, se sentía mal. Llega con la presión alta y le toman un electrocardiograma”, detalló su ex pareja, Mónica Cruz. En la ficha de atención médica especificaban que no tenía signos de isquemia, sin embargo, en el certificado de defunción detallaban que las causas fueron muerte súbita cardíaca, cardiopatía hipertensiva e isquémica. Según denuncia la familia, antes de ser dado de alta no le realizaron un segundo electrocardiograma y su hija le mandó una foto del examen a un segundo profesional, donde le indicaron que éste arrojaba pre infartos. El centro de salud indicó que están desarrollando una investigación interna e informaron que tomaron medidas respecto de la doctora que estaba a cargo.