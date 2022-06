“Anda a ganarte las lucas a tu país”: Denuncian nuevo hecho de xenofobia en restaurante de Colina

La crisis migratoria ha sido uno de los temas que más ha generado debate en el último tiempo con respecto a las políticas públicas y su regularización.

No obstante, las redes sociales se han encargado de viralizar diversos registros relacionados con la xenofobia y dichos racistas hacia quienes provienen de otro país, lo que ha sido condenado por algunas autoridades y por cierta parte de la población.

El último episodio de tales característica se vivió durante el reciente sábado 4 de junio en un restaurante llamado La Chona Colina ubicado en la comuna de Colina.

Según el video publicado por los propios dueños del local, una mujer insultó a los trabajadores únicamente por su nacionalidad, solo por el hecho de “estar en su horario de colación”.

“Anda a ganarte las lucas a tu país, sinvergüenza. No me voy a quedar quieta porque no eres chileno, yo soy chilena. Tú no eres chileno, no tienes derecho a estar acá. Hacen lo que quieren, esperen que hable con el dueño”, comenzó señalando la mujer.

“Y no te vengas a reír tampoco, soy capaz de pegarte un charchazo y la ley me favorece a mí como mujer. Más encima los papeles médicos que tengo… porque son unos sinvergüenzas, eso es lo que son. Los de afuera pueden hacer lo que quieran en este país, nadie les dice nada, y nosotros no podemos abrir la boca. Y si me dices algo te echo a Carabineros inmediatamente“, dijo la agresora.

Finalmente, en el video se puede escuchar como la mujer indica que conoce “gente de arriba”. “Tengo concejales amigos y tengo cómo echarte a Carabineros si es que me levantas la voz“, amenaza.

La denuncia del restaurante

“Tuvimos un ataque racista hacia mis trabajadores, solo por el hecho de que estaban en su hora de colación y no era su obligación atenderla ya que el local se cierra una hora para que almuercen“, comenzaron explicando desde el restaurante.

“Se le dijo amablemente que no estaban atendiendo y ella comenzó a insultar sin sentido a estos chicos que solo trabajan y tratan de tener un mejor pasar en nuestro país”, precisaron.

“Cada gente loca en nuestro país, lo dejo así ya que acciones legales no tomaremos ya que el mejor castigo es la justicia social y esa la haremos por acá”, sentencian.