Denuncian que paciente atacó a doctora con golpe de puño: Trabajadores iniciaron movilización

El cuerpo de cirujanos del área de urgencia del Hospital Carlos Van Buren, Valparaíso, inició una movilización a raíz de una serie de irregularidades y petitorios que no han sido escuchados, según argumentaron. No obstante, la gota que rebalsó el vaso fue la agresión que acusan que sufrió una doctora de la unidad de urgencia mientras realizaba su ronda, quien fue atacada con un golpe de puño por un paciente de salud mental. De acuerdo con lo que exponen, el hospital psiquiátrico de la comuna no cuenta con urgencias, por lo que un alto número de personas llegan hasta el Van Buren para ser atendidos.