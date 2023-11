Rider chilena relató momentos de tensión tras desbarrancar y salir ilesa de descenso en bicicleta

La deportista chilena, Dominique Ohaco, esquiadora freestyler y actual rider en sitios extremos, salvó ilesa de una abrupta caída mientras realizaba descenso en bicicleta en el sector Rinconada de Antofagasta.

Fue la misma deportista que grabó el registro y luego compartió a Instagram. Ahí se aprecia como desciende por la cima de un rocoso cerro, donde en un momento perdió el control de la bicicleta y cayó abruptamente.

Afortunadamente, su rápida reacción le permitió afirmarse y no seguir cayendo, como sí lo hizo su bicicleta. Ohaco resultó ilesa, situación que asombra tras lo impactante del registro.

Dominique Ohaco dio detalles y contó el delicado momento

En conversación con Radio Biobío, la deportista se refirió al video que tiene más de 35.500 me gusta en la red social. “Este video fue grabado en la Rinconada de Antofagasta en una semana que se vivió un evento de bicicletas llamado Roca Park, donde hubo varios riders chilenos e internacionales y recorrimos varias partes de la zona y nos dividimos rutas”.

“Cuando ya había pasado las partes más difíciles y ya no había de qué preocuparse, justo en una pequeña subida, toqué mi rueda de atrás con una piedra grande y eso me hizo perder el equilibrio y me caí“, agregó.

La deportista afirmó que tuvo que tener una rápida reacción para afirmarse lo más posible y así evitar seguir cayendo.

“Obviamente siempre te vas a caer, pero no se trata de eso, si no que de cuantas veces puedes subirte y volver a enfrentar los obstáculos. Hay que estar súper seguro de lo que se está haciendo y confiar, ya que uno siempre puede más de lo que cree”, afirmó Ohaco.

