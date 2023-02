“Me parece un chiste, una burla”: Pasajera furia se desahogó por funcionamiento parcial de Metro

Tras la suspensión parcial en la Línea 4 del Metro, una gran cantidad de usuarios tuvo que bajarse en la estación Las Torres para buscar diferentes opciones para llegar a sus destinos, pese a los buses de apoyo que se encontraban apoyando apoyando a la empresa durante el incidente. Debido a esto, una usuaria conversó con CHV Noticias para dar a conocer sus molestias sobre el servicio. “Me parece un chiste, una burla y me da rabia que no haya un poco de consecuencias”, sostuvo la molesta pasajera. Cerca de las 09:00 horas el tren subterráneo normalizó su servicio.