(Agencia Uno) – El candidato presidencial de RN, Mario Desbordes, criticó fuertemente los dichos del alcalde Daniel Jadue, luego de que señalara que en caso de ser electo presidente pedirá un estatuto de garantías a la DC y a las Fuerzas Armadas.

Al respecto, Desbordes señaló que “esa es la lógica del Partido Comunista, que saluda a Kim Jong-Un de Corea del Norte, una de las dictaduras más sangrientas del mundo, es un partido que venera a los hermanos Castro en Cuba (…) ésa es la visión que tienen ellos producto de los regímenes que apoyan”.

“En Chile, estimado Daniel Jadue, el Ejército es obediente y no deliberante, si alguna vez te eligen presidente, el Ejército es obediente y democrático y no tienes por qué pedirles garantías y no ofendas al Ejército con ese tipo de frases”, agregó el ex ministro de Defensa.

Por lo mismo, explicó que “al revés, yo creo que los que tienen que dar garantías son precisamente los comunistas”.

Además, Desbordes aprovechó de realizar un llamado a la Democracia Cristiana (DC), señalando que “por qué no evalúan bien con quién se quieren juntar, a quién quieren abrazar. Yo creo que están profundamente equivocados, el electorado DC hacerle un llamado, miren con quién lo quieren juntar sus líderes”.

El aspirante de RN hizo estas declaraciones tras acudir a votar a un colegio en Colina en el contexto de la segunda vuelta de la elección de gobernadores regionales, cargo que se elegirá entre Karina Oliva (Frente Amplio) y Claudio Orrego (DC) en la Región Metropolitana.