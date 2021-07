El precandidato presidencial de Chile Vamos, Mario Desbordes (RN), se refirió a la performance del colectivo feminista Las Tesis, Un violador en tu camino, donde se interpela a Carabineros, institución de la que formó parte hasta 1994.

“A Las Tesis las vi varias veces, no me complican, sí parte de la canción creo que no son justas. Carabineros no es un violador en el camino”, señaló el aspirante a La Moneda en entrevista con radio Los 40.

El ex ministro de Defensa sostuvo que la letra del popular himno “se dio en un contexto del estallido social donde, para un sector de la población, Carabineros se transformó en el símbolo del Estado que intentaba reprimir la manifestación pública, la explosión social de aquel establishment que trataba de frenar los cambios”.

En la misma línea, indicó que el periodo del estallido social “fue bien difícil” y que fue “uno de los que dio la cara”: “Yo jamás me escondí, siempre seguí saliendo a la calle, cruzando el centro de Santiago de lado a lado y solo”.

“Muchas veces tuve que pararme 10, 15, 20 minutos con manifestantes y lo de Las Tesis se da en ese contexto. Yo quiero que Carabineros sea al revés, una institución donde una mujer agredida, golpeada o abusada recurra corriendo“, agregó.

Finalmente, aseguró que es “amigo de la general a cargo del tema de derechos humanos, la conozco hace tiempo y me dice que está dando una pelea muy fuerte para cambiar esto de raíz“.