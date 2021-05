Chile Vamos inscribió en el Servicio Electoral (Servel) su pacto para realizar las primarias presidenciales este miércoles, instancia que movilizó a los partidos y a dos de los candidatos hasta las oficinas. Uno que no estuvo presente fue el abanderado de RN y del PRI, Mario Desbordes, quien realizó un punto de prensa en otro sector para destacar la competencia entre las cuatro cartas del sector.

El ex ministro calificó este paso como “una buena noticia”, ya que “como candidato de ambos partidos y otros independientes estoy orgulloso de lo que iniciamos hoy, esta primaria que busca que de manera leal compitamos los candidatos de la centro derecha y el centro por ver cual de nosotros nos representa a todos“.

“Vamos a desafiar a la izquierda al PC y al FA, como adversarios, no como enemigos, nuestra opción es mejor que la de ellos“, adelantó el ex diputado, quien se enfrentará el 18 de julio a Ignacio Briones (Evópoli), Joaquín Lavín (UDI) y Sebastián Sichel (ind.).

Junto a esto, precisó que “como coalición tenemos que retomar la vocación de la mayoría y re encantar a quienes no fueron a votar y quienes nos castigaron porque no fuimos capaces de responder a tiempo en la crisis”.

Además, apuntó que “tenemos que ser capaces de construir una mayoría hacia el centro desde una derecha social y republicana que respeta su adversario, pero defiende con fuerza sus ideas”.

Sobre cuál será su relación con el gobierno, Desbordes indicó que “más que distanciarse le pediría al ministro Ossa que se dedique a la pega de él, que es ser ministro del Segpres, va contar con todo nuestro apoyo, al ministro vocero que haga la pega de vocero del gobierno y a los candidatos nos deje trabajar tranquilos”.

“No voy a ponerme a pelear con el gobierno, no tiene ningún sentido, tampoco voy a recoger el guante de la pelea a la que nos quieren llevar algunos de la derecha dura, no voy a caer en ninguna de las dos peleas. Quienes quieran atrincherarse en Las Condes y crean que la votación en Las Conde refleja al respeto del país, que lo hagan, creo que están equivocados”, argumentó.

Finalmente, recordó que antes de las elecciones advirtió que “algunas de la decisiones del gobierno nos iban a costar caro en la constituyente”, pero aseguró que “como partido no necesitamos hacer un giro de 180°, lo que tenemos que reforzar es el mensaje de la derecha social“.