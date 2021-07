El candidato presidencial de RN, Mario Desbordes, se refirió a las peticiones de algunos parlamentarios de realizarse un test de drogas en la previa de las elecciones primarias del 18 de julio.

En entrevista con Radio Universo, el ex diputado afirmó que esto “debería ser obligatorio” para las personas que quieren presidir el país. No solamente eso, sino que apuntó a que se debe agregar un test de salud mental para comprobar que se esté apto para el cargo.

“Nosotros tenemos que saber si una persona tiene una afección de salud que pudiera ser incompatible (con su cargo). Para ser funcionario (público) en el nivel más bajo usted tiene que hacer una declaración de salud, pasar por un examen médico. Imagínese un presidente de la República. ¿Qué pasa si tiene una afección que provoca que no tenga control de sus capacidades por momentos?”, agregó el aspirante a La Moneda.

Sin embargo, el ex ministro de Defensa hizo una diferencia entre fumar marihuana y ser adicto, situación que comparó con beber alcohol.

“Si yo me tomo un pisco sour en la noche una, dos o tres veces por semana el problema probablemente sea de sobrepeso porque eso no es adicción. Si yo me fumara un pito una, dos o tres veces por semana, en la noche, con los amigos o el fin de semana, no veo eso como algo incompatible con el cargo de presidente de la República. (Pero) si soy adicto a la cocaína, ahí es algo bien distinto”, recalcó.

Además, añadió que “yo no tendría problemas, para nada, si un presidente o presidenta me dice que se fumó un pito con los amigos el sábado por la noche, en eso no tendría problemas”.

“He dicho medio en broma medio en serio que un día me voy a fumar un pito de marihuana para ver qué se siente, no he probado jamás una droga y tampoco tengo adicciones al alcohol. Yo he planteado que en que debatamos más a fondo el tema de la marihuana, partiendo de la base que no es buena, (tampoco) el alcohol y el tabaco”, indicó.

Finalmente, Desbordes concluyó que “una cosa es la dependencia y otra bien distinta es que alguien se fume un pito en la noche en su casa, con sus amigos y de vez en cuando. Distinto es que lo haga a las 10 de la mañana cuando está trabajando o se toma tres o cuatro tragos de alcohol a las 10 de la mañana mientras está trabajando. Hay que tener cuidado. Las casas de brujas no me gustan”.