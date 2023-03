El descargo de dueña de “narco casa” en La Florida: “Las cosas que haga mi hijo no me interesan”

Esta mañana se llevó a cabo la cuarta demolición de supuestos inmuebles vinculados al narcotráfico bajo la política de Recuperación de Barrios de la Municipalidad de La Florida levantada por el alcalde Rodolfo Carter.

Con piedras, balazos y enfrentamientos con la policía, el procedimiento trajo consigo graves incidentes que quedaron registrados por las cámaras, mismas que también captaron el descargo de algunos vecinos en torno a la controvertida medida.

Una de ellas fue Elena Orellana, quien resultó ser la dueña de la vivienda que iba a ser derribada y quien acusó que esta no es de propiedad de un narcotraficante y que allí no se venden sustancias ilícitas.

“Vivo en la casa. Vivo con una pensión miserable, hago almuerzos, vendo empanadas, lo que se me ocurra vender, menos droga“, declaró en conversación con el matinal Contigo en la mañana.

Orellana, según trascendió en el espacio, es madre de Patricio Guerra, quien actualmente se encuentra encarcelado en Santiago 1 por tráfico. Sin embargo, fueron los mismos vecinos del sector quienes aseguraron que ella vende alimentos para sobrevivir.

“A mi hijo nunca lo sacaron de mi casa, lo sacaron de otro lado. Mi hijo está detenido por drogas ahora, no me da vergüenza decirlo porque las cosas que él haga a mí no me interesan“, aclaró, negando que su vivienda haya sido allanada.

Sin embargo, información del Ministerio Público indicaría que sí había sido allanada por delitos de droga. “Este inmueble está vinculado con la banda liderada por Orlando Francisco Maldonado, alias El guatón Pancho, y con la dueña de la segunda casa demolida. Las dos personas vinculadas están en prisión preventiva por causas de narcotráfico según Fiscalía”, acotó Luis Ugalde en el espacio de Chilevisión.

