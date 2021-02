Durante la tarde de este domingo, la empresa Aguas Andinas informó que existe la posibilidad de un corte masivo en 38 comunas de la Región Metropolitana para este domingo debido a la turbiedad del Río Maipo.

Luego de conversaciones y evaluaciones del sector, autoridades comunicaron que la medida se postergará posiblemente para la mañana de este lunes, dependiendo de cómo evolucione la situación en la zona afectada por el sistema frontal. “Esperamos que siga así y no ocurra antes de las 7 de la mañana”, dijo Eugenio Rodríguez, director de gestión del servicio de Aguas Andinas.

Rodríguez afirmó que si bien “el sistema que hemos recibido sigue inestable”, a las 17:00 horas de este domingo se pudo producir agua en la plata de Las Vizcachas, lo cual permitió tomar esta decisión. No obstante, continuarán vigilando el funcionamiento de plantas como La Florida, Padre Hurtado, Punta de Águilas y San Enrique, que aún “se mantienen detenidas”.

“Nos permite no realizar de momento este corte que habíamos anunciado como posible para las 11 de la noche, dada la situación de inestabilidad que el frente todavía mantiene. Podemos postergar esa posibilidad de corte para las 7 de la mañana de mañana”, indicó.

Igualmente, recalcó que los usuarios de las 38 comunas que podrían verse afectadas deben reunir agua ante una posible interrupción de suministro durante la mañana de este 1 de febrero.

Eugenio Rodríguez aseguró que la situación dependerá de “la naturaleza” y que no ocurran más aluviones esta noche. “Dependemos de que este frente pase, y no nos siga entregando en el Río Maipo y Mapocho un agua en que no es posible producir agua potable”, agregó.