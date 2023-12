Revelaron desconocido reclamo de Narumi que descolocó a Nicolás Zepeda: “Voy a ir a la policía”

En medio del juicio de apelación de Nicolás Zepeda por el crimen contra Narumi Kurosaki, el fiscal del caso interrogó al chileno y reveló que la joven japonesa realizó un fuerte descargo en su contra antes de desaparecer.

El fiscal Étienne Manteaux hizo mención a los “constantes celos” que Zepeda habría tenido con su entonces pareja, lo que habría provocado el desgaste de su relación y posterior término.

“¿Por qué era tan celoso con Narumi?”, cuestionó el fiscal, a lo que el chileno contestó: “Los dos éramos celosos, como todo el mundo hasta cierto punto”.

Fue entonces que Manteaux hizo una nueva revelación sobre la joven japonesa: “Ella te escribió: ‘Me pudriste mis estudios en Francia. Voy a ir a la policía‘”.

“Estaba sorprendido de esa historia de la policía“, le replicó Zepeda ante aquel antecedente.

El fiscal mencionó que Narumi Kurosaki ya se sentía presionada por los mensajes que recibía de Nicolás Zepeda, donde él le pedía reiteradamente que eliminara a sus amigos de Facebook.

“Pensé que nunca lo iba a hacer. Estaba buscando un pretexto para dejarla“, explicó el chileno frente a las acusaciones. “¿La empuja para poder dejarla?”, cuestionó el fiscal a lo que Zepeda responde que sí.

Al exponer nuevamente el video de las condiciones que Zepeda le habría enviado a Narumi para que continuaran su relación, el fiscal preguntó que lo llevó a enviar aquel amenazador mensaje.

“Es muy cerebral, es muy pragmático, es para dejarla, es en ese contexto“, contestó Nicolás en su defensa.

