Hallazgo en Rapa Nui: Descubren nuevo moai en el lecho de un lago seco en el volcán Rano Raraku

A inicios de la semana pasada, Salvador Atan Hito, vicepresidente de la comunidad Ma’u Henua, informó a “Good Morning America” de la cadena estadounidense ABC News el hallazgo de un moai recostado sobre un lago seco en el volcán Rano Raraku.

La comunidad Ma’u Henua es la encargada de la administración del Parque Nacional Rapa Nui y, de acuerdo a los primeros análisis, esta pieza arqueológica única mide cerca de 1,60 metros.

“Para el pueblo Rapa Nui, es un descubrimiento muy, muy importante porque está aquí en el lago y nadie sabe que existe. Ni siquiera nuestros ancestros, o nuestros abuelos, sabían sobre él”, aseguró la autoridad local.

El moai fue encontrado a inicios de la semana por trabajadores de Conaf, quienes se encontraban realizando un recorrido por este lugar turístico y dieron con el increíble descubrimiento.

A new Moai stone statue has been uncovered on Easter Island. @reevewill has more on the rare archaeological discovery and its importance. pic.twitter.com/E0Y9QQjxQe

— Good Morning America (@GMA) February 27, 2023