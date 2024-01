Madre de la guagua más grande en Chile pide ayuda al pdte. Boric: “Estoy desesperada”

Este jueves se informó que el pequeño Raymond Contreras, nacido el pasado 28 de diciembre con un peso de 7 kilos y 105 gramos, lo que lo convirtió en el bebé más grande en la historia de Chile, será trasladado a Santiago para intentar mejorar su complicado estado de salud.

El día posterior al nacimiento y tras ser trasladado desde Curanilahue a Concepción, se comunicó que su estado seguía siendo de gravedad, ya que se mantenía intubado y en observación permanente por parte de los médicos del recinto.

Desesperado llamado de la madre al presidente Boric

La madre del menor, Catalina Díaz, conversó con Informaciones Curanilahue y realizó un desesperado llamado, incluso, le pidió ayuda al presidente Gabriel Boric.

“Mi hijo se encuentra en estado de gravedad, no ha mejorado mucho. Hoy lo van a trasladar a Santiago, él se encuentra en la UCI“, partió declarando.

La mujer contó que se ha hecho difícil solventar todos los gastos y por parte de la familia de su pareja están haciendo rifas para juntar dinero, sobre todo ahora, que se tendrá que trasladar a la capital.

“Como mamá estoy desesperada por mi hijo, quiero mandar un mensaje al presidente, por favor ayúdeme. Yo no cuento con los recursos para pagarle un especialista. Necesito que se acerque, presidente, usted es el único que me puede ayudar“, afirmó.

Por último, Catalina señaló la difícil situación que ha debido enfrentar: “Yo no he podido hacer mi descanso por la cesárea y la operación, no he reposado nada, he ido a visitar a mi hijo al hospital, ni tramites he podido realizar. Por eso necesito que me ayuden”.

