El desgarrador relato de sobreviviente del accidente en Isla Mocha: “No recuerdo dolor ni frío, solo desesperación”

El accidente aéreo ocurrido hace poco más de una semana en la Isla Mocha dejó a cuatro personas muertas, luego de que un avión que se dirigía hacia Cañete se precipitara al mar a unos 150 metros de la costa.

Abordo de ese vuelo iba Daniela Melian Antilef y su novio, Edison Villa, un arquitecto de 31 años que fue uno de las víctimas fatales.

Durante la jornada de este domingo, la mujer de 31 años publicó una carta abierta dirigida al presidente Gabriel Boric y a la ministra del Interior, Carolina Tohá, y su par de Transportes, Juan Carlos Muñoz, en la que solicita que tomen consciencia de lo ocurrido en la isla de la región del Biobío.

“Necesito que comprendan y reaccionen ante el abandono histórico que existen por parte del Estado de Chile hacia la comunidad de la Isla Mocha“, señaló.

En la misiva detalló que, junto a su pareja, habían redactado un documento sobre las problemáticas y carencias de la isla con el objetivo de visibilizar “la situación de precariedad de las y los habitantes del territorio insular”.

sobre este documento, sostuvo que había sido enviado a nombre de la junta de vecinos a la delegada presidencial de la región, Daniela Dresdner, pero que no habían recibido respuestas.

El relato del accidente

Ese domingo, la pareja salió de la isla debido a que Edison sufrió una fractura de pie, por lo que se dirigían al centro asistencial de Cañete. El accidente de la aeronave, contó Daniela, fue a minutos después del despegue.

“Recuerdo que la avioneta en dirección al mar. Juan Carlos (el piloto) no emitió ningún comentario. Luego recuerdo estar en el agua, gritando ‘ayuda’. La Lafken (mar en mapudungún) me salvó“, contó la licenciada de Artes Visuales.

#InfoDGAC ampliamos información respecto al accidente en sector Isla Mocha con destino Cañete. pic.twitter.com/FsA4uryxbI — DGAC Chile (@DGACChile) April 23, 2023

Daniela tuvo que nadar hasta la orilla, donde fue rescatada por un helicóptero de la Armada desde la isla a Cañete, desde donde la llevaron en ambulancia a Curanilahue.

“No recuerdo sentir dolor, ni frío al estar en el mar, sólo desesperación. Me sentía desorientada. Miraba para todos lados. Buscaba a mi compañero“, señaló.

Debido a las dos fracturas en la columna, Daniela debe utilizar un corset y un collar durante cuatro meses, sin embargo, pidió que la dieran de alta antes para poder estar presente en la ceremonia de su pareja y despedirse.

“Junto al Edison, mi amorcito, estábamos en la isla porque estábamos enamorados de ella. La isla nos hacía sentir bien, despertaba nuestro lado político, artístico, poético y social. Teníamos muchos planes. Arrendábamos una cabaña, pero queríamos ver la posibilidad de comprarnos un terreno”, contó Daniela a LUN.

Sexto accidente aéreo

En su carta dirigida al gobierno, la sobreviviente señaló que el accidente es el sexto en 15 años.

“El 2018 (…) me fui a Tirúa, crucé la isla en boté y ahí me recibió en su casa la señora Laura Herrera, quien falleció como consecuencia del accidente aéreo de julio de 2021. Ella me compartió la gran pena que llevaba en su corazón: Su hijo Franklin había fallecido en 2017 en otro accidente aéreo en el tramo Isla Mocha-Tirúa“, señaló al citado medio.

Tras esto, en 2021 decidió irse a vivir definitivamente a la isla, pero debido a la pandemia, sólo podían ingresar los residentes, por lo que tuvo que quedarse seis meses en Tirúa. Ahí fue donde conoció a Edison.

“Ambos queríamos luchas por una vida digna insular. Orientamos a la junta de vecinos del sector norte y a partir de experiencias y relatos, hicimos el levantamiento de problemáticas de Isla Mocha. Ahora soy parte de la junta de vecinos”, dijo.