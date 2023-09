Revisa los desvíos de tránsito en Santiago y Recoleta para este 10 y 11 de septiembre

Carabineros dio a conocer los cortes y desvíos de tránsito que se realizarán los días 10 y 11 de septiembre en Santiago y Recoleta debido a las actividades conmemorativas por los 50 años del golpe de Estado.

El coronel Emilio Teixidor afirmó que el domingo, los desavíos comenzarán este domingo a las 07:00 horas y serán “en la línea Alameda por el sector poniente desde Avenida España, por el sector oriente en Providencia a la altura de Manuel Montt, Avenida Matta por el sector Sur, y por el sector norte, pasando a la comuna de Recoleta, por la Avenida Dorsal”.

Recordemos que en la Alameda iniciará la tradicional Romería hacia el Cementerio General.

Es por esto que desde Carabineros hicieron un llamado a las personas a no transitar por estos sectores de la capital en vehículo, llamando a utilizar la red de Metro o autopistas urbanas.

El coronel Teixidor agregó que: “Por la cantidad de tránsito vehicular que nosotros vamos a realizar, lo más probable y ya es seguro, es que va a haber congestión vehicular, puesto que el día lunes hábil (…) La recomendación es no llegar al centro de Santiago en vehículo particular, si no es estrictamente necesario”.

11 de septiembre

Respecto al lunes 11 de septiembre, precisó que “todos sabemos que se va a llevar a cabo una actividad en el Palacio de La Moneda en el cual hay autoridades extranjeras invitadas, por lo cual a contar de las 7:00 horas, los carabineros de la Prefectura del Tránsito vamos a efectuar desvíos en la Alameda desde Avenida España hasta Miraflores y Mac Iver, también y dependiendo de las circunstancias, puede ser ampliado hasta el sector de Providencia. Por el sector norte vamos a tener desviado en Balmaceda y por el sector su Avenida Matta”.

