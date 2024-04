Detallan inicio de conflicto que generó balacera en Lo Valledor: “Perturbaron el ambiente”

Impacto causaron los disparos de una mujer que se negó a ser controlada en el acceso a Lo Valledor durante horas de este lunes, situación que dejó tres heridos, entre ellos, un camarógrafo de Chilevisión.

Lo anterior se registró justo en el primer día de marcha blanca del nuevo plan que pedirá cédula de identidad chilena para ingresar al recinto.

Al respecto, el gerente de comunicaciones de Lo Valledor, Marcelo Araya, señaló que “enfatizamos mucho en que iba a ser una marcha blanca, que íbamos a estar recibiendo de a poco a las personas”.

“En ese instante aparecieron dos personas que perturbaron el ambiente, querían crear conflicto una y otra vez, una fue esa mujer y otra un señor de poncho que anda por ahí dando vueltas”, continuó.

En esa línea, agregó que “a la mujer no le permitirmos ingresar el carrito” y que “yo entiendo que es pastabasera, pero la investigación dirá lo que corresponde, yo personalmente no la conozco”.

Además, sobre las medidas, Araya añadió que “estamos pidiendo que nuestras puertas sean destinadas, de las 14 puertas que disponemos, que cuatro sean destinadas al ingreso de peatones y ellos tienen que mostrar algún documento hábil para que no digamos que haya discriminación”.

“No he tomado todavía contacto con nuestras autoridades. Yo he estado aquí permanentemente atendiendo el tema, me afecta mucho lo que le pasó a nuestro compañero de Chilevisión y también al nuestro del equipo de comunicaciones de Lo Valledor, que es Bruno Ballestrazzi (…) no puede ser que en circunstancias en que nosotros estamos ofreciendo cierta garantía de que estamos estableciendo normas de seguridad, justo nos ocurra una situación de inseguridad”, continuó.

¿Qué ocurrirá con la mujer que disparó en Lo Valledor?

De acuerdo a lo que informó el fiscal José Manuel Mac-Namara desde el lugar, la mujer “al parecer estaría bajo los efectos del alcohol, pero eventualmente se va a pedir una autorización para una alcoholemia o un toxicológico al respecto”.

Además, se está evaluado el delito de un homicidio frustrado simple, que tiene “una pena de 10 años hacia arriba”.

“Eso es uno, pero podría haber más de uno (…) disparó más de tres veces, pero hay tres víctimas. Eventualmente, podría llegar hasta ser tres homicidios frustrados”, agregó.

