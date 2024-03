Llegaron solos a casa: ¿Qué se sabe del hallazgo de los jóvenes declarados como perdidos en Petorca?

La madrugada de este sábado reaparecieron los cuatro jóvenes de Petorca que habían sido declarados como desaparecidos tras ir a acampar al sector del Río Pedernal el pasado domingo 17 de marzo.

De acuerdo con Carabineros, los tres adolescentes y el mayor de edad, de 18 años, regresaron individualmente a sus casas alrededor de las 6:00 AM, instancia en que se avisó a la comisaría de su regreso.

¿Qué dijeron los jóvenes al regresar?

Si bien tras su aparición estos fueron llevados a un recinto asistencial, en donde se confirmó que no presentaban lesiones, los jóvenes no han revelado mayor detalles de su paradero. Recordemos que estos habían informado que regresarían a sus hogares el pasado martes, al no volver fueron denuncias por presunta desgracia.

Según lo informado por el Delegado Presidencial Provincial de Petorca, Luis Soto Pérez, se conversó con los menores y el joven mayor de edad, sin embargo, “no manifiestan absolutamente nada (…) no han dado absolutamente ningún antecedente“.

La mayor declaración privada que habrían dado, es que estuvieron acampando, en un lugar que no sabrían identificar con exactitud, asimismo, dicen desconocer que habían sido declarados como desaparecidos y estar siendo buscados.

Ministerio Público seguirá con la investigación

Por otra parte, el delegado Soto detalló que la investigación sobre los jóvenes reportados como desaparecidos seguirá su curso, ya que tras el amplio despliegue de su búsqueda deberán declarar ante el Ministerio Público.

“Tienen que conversar para decir dónde estaban, qué es lo que escucharon, por qué estaban en las condiciones que estaban”, cerró la autoridad, recordando que estuvieron oficialmente desaparecidos durante casi 4 días.

Síguenos en