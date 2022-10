6 detenidos por empresa falsa: Estafaron a más de dos mil personas ofreciendo viajes gratis

Se hacían pasar por una empresa de viajes ofreciendo pasajes gratis a Río de Janeiro, Buenos Aires y Viña del Mar. Así fue como con el nombre de “RC Viajes” estafaron a más de dos mil personas y recaudaron alrededor de tres mil millones de ganancias. Eso hasta ahora que cinco de los seis formalizados por este delito quedaron en prisión preventiva después de que un operativo de la PDI fuera a las oficinas e incautara cientos de documentos. Dos de los detenidos tenían antecedentes policiales por el mismo tipo de estafas. Según la formalización de cargos, se estableció que estos sujetos ya estaban montando otro tipos de empresas para seguir robando el dinero de personas como Johanna Collarte, que perdió su dinero por confiar en la empresa fraudulenta. “Me atendió una persona y me dijo que me gané un viaje a Brasil o Buenos Aires o al Hotel O’Higgins, y en ese momento me ofrecen la opción de ser socia… opté por ser socia, pagué alrededor de $800 mil pesos y ahí desaparecieron, nunca hubo viaje”, dijo la afectada a CHV Noticias.