Así fue el diálogo protagonizado por conductora venezolana fiscalizada: “Tenemos una condición diferente”

Este jueves, una conductora de nacionalidad venezolana protagonizó un diálogo con Monserrat Álvarez, luego de ser fiscalizada por Carabineros en un control de rutina.

Se trata de Yusemy Maldonado -como ella misma se identificó-, quien se mostró ofuscada porque funcionarios de la institución solicitaron su licencia de conducir y papeles del vehículo en el que transitaba.

En ese sentido, la mujer no entregó dichos documentos porque, pese a llevar cinco años en Chile, aún no homologaba su permiso. Además, horas después se reveló que la patente de su vehículo cuenta con 17 multas de tránsito acumuladas en once comunas de la Región Metropolitana.

Mujer venezolana fiscalizada: “Tenemos una condición diferente”

Fue en eso cuando, intentando excusar la ausencia de sus papeles, Maldonado se enfrascó en una conversación con la conductora del matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana, quien intentó hacer ver a la mujer que no había justificativos para su falta.

“Hay muchos chilenos que no tienen cuarto medio… el chileno que no ha llegado a cuarto medio y que quiere sacar su licencia de conducir tiene que hacer lo mismo que tú. Estudiar online y dar su examen libre. Es lo mismo”, manifestó Álvarez.

Las palabras no fueron del gusto de la conductora y planteó que no corresponde “pedir la misma documentación a los extranjeros” y menos a los venezolanos, pues aseguró que ellos “tienen una condición diferente, porque salieron de su país por una dictadura”. “Tiene que ser una excepción”, solicitó.

“Nos deberían recibir de una manera diferente”

Luego, la mujer venezolana fiscalizada continuó su argumento: “No pueden ser los mismo requisitos del chileno con el extranjero, porque nosotros venimos con una condición de refugiados. Salimos de un país que lleva 23 años de dictadura”.

“A nosotros en todas partes nos deberían de recibir de una manera diferente y ser más flexibles. Yo salí obligada de mi país, si no me hubiese quedado allá y estuviera conduciendo en mi tierra“, advirtió Maldonado.

Monserrat, por su parte, la invitó a tener mayor apertura con las leyes del país en el que se encuentra. “Tienes que adaptarte. Chile te está dando una facilidad. Cada venezolano entró por sus propias razones y necesidades y eso lo sabemos”, manifestó. “Estás haciéndole un flaco a tus propios compatriotas con esa actitud“.

