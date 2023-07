Cuenta regresiva para el veredicto: Estos son los días clave del segundo juicio contra Martín Pradenas

A partir de este miércoles se inició la cuenta regresiva para conocer los resultados del segundo juicio en contra de Martín Pradenas, imputado por cinco delitos de abuso sexual y dos de violación, cometidos entre 2010 y 2019.

Un caso marcado por la controversia. No solo por la gravedad de las acusaciones y la relevancia pública que alcanzó la muerte de una de las víctimas, Antonia Barra, sumado al calibre de las pruebas dadas a conocer; sino que además por la anulación de un primer proceso legal que ya lo había declarado culpable.

Cuenta regresiva

Este 5 de julio se dio inicio a los alegatos de clausura en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, jornada que continuará este jueves. Finalmente, el viernes a las 9:00 de la mañana se espera que se proceda a la lectura del veredicto contra el acusado.

Al cabo de 37 jornadas, el tribunal presidido por la magistrada Rocío Pinilla revelará esta resolución que será seguida por una sentencia correspondiente.

En este segundo proceso legal contra Pradenas se utilizaron las mismas pruebas, pericias y documentos que el juicio anterior, por delitos cometidos contra jóvenes bajo la influencia del alcohol en contexto de celebraciones entre amigos.

A juicio del fiscal del caso, Miguel Ángel Rojas, este contexto da cuenta de un patrón de conducta del imputado, solicitando penas que llegan a los 40 años de cárcel. Misma apreciación que comparte Alejandro Barra, padre de una de las víctimas, y cuyas palabras conoceremos más adelante.

Primer juicio

Recordemos que Martín Pradenas fue condenado en agosto de 2022 a una pena única de 20 años de presidio efectivo en calidad de autor de dos delitos consumados de violación de mayor de 14 años, cuatro delitos consumados de abuso sexual de mayor de 14 y un delito consumado de abuso sexual de una menor de 14 años.

Pero dicho juicio fue anulado por la Corte Suprema al acoger un recurso de nulidad presentado por la defensa, el que impugnó las actuaciones de uno de los jueces -Leonel Torres- por publicaciones en redes sociales a favor de una de las víctimas, mientras se desarrollaba el litigio.

Así se fijó este nuevo juicio que se inició el lunes 24 de abril y se espera culmine este viernes 7 de julio con el veredicto.

Durante el proceso, Pradenas se ha mantenido en prisión preventiva en el centro penitenciario de Nueva Imperial.

Las pruebas y declaraciones del nuevo juicio

Apenas inició el segundo juicio en su contra, Martín Pradenas decidió declarar y alegó presencia de alcohol o falta de recuerdos para argumentar las causas que se le imputaron.

Si bien la prensa no pudo estar presente en la instancia, CHV Noticias tuvo acceso a los audios de su declaración en la que señaló que la muerte de la joven Antonia Barra “es una tremenda pérdida”.

“Antonia era una mujer joven, llena de vida (…) pero yo no me puedo hacer responsable de algo que yo no hice. Yo jamás le hice daño a Antonia, yo jamás le falté el respeto”, aseguró.

El imputado también contestó las preguntas de la Fiscalía, los querellantes, la defensa y luego del tribunal. Sin embargo, se excusó en todo momento de los graves delitos que se le acusan. Es más, aseguró no recordar algunos episodios.

Pero más allá de negar absolutamente todo lo que pesa en su contra, hay otro factor que mantiene preocupada a la familia de Antonia, acusando que el tribunal no consideró algunos antecedentes como pruebas.

Esto quedó expuesto por CHV Noticias y en la voz del propio padre de la joven, Alejandro Barra, quien de forma exclusiva abordó los hallazgos que se realizaron en un pendrive del imputado mientras se encontraba en la cárcel.

Según contó, en el dispositivo hallaron “videos de abusos a jóvenes inconscientes y también existe la información de que en estos pendrive, él compra pornografía en el extranjero”.

“En toda la historia del imputado, está toda la evidencia y prueba de que es un abusador y violador de mujeres en estado de vulnerabilidad. No es un verdadero hombre que conquista a la mujer, nunca”, enfatizó el padre de la víctima.

Sin duda se ha convertido en uno de los juicios de mayor relevancia pública y que vive importantes capítulos esta semana.