El diputado de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, reflexionó sobre los desafíos que deberá enfrentar el próximo gobierno liderado por el presidente electo, Gabriel Boric.

“Yo quiero que a Gabriel Boric le vaya bien, porque si le va bien, le va bien a Chile”, aseguró el parlamentario en conversación con Radio Bio-Bío.

En esa línea, Schalper se definió como “un demócrata”, por lo mismo, enfatizó en que “respeto los resultados de las elecciones”.

Refiriéndose a los desafíos que deberá enfrentar Boric, el diputado de RN indicó que “el primero será sacar adelante la llamada reforma tributaria que él viene a anunciando, en donde se dará cuenta de la dificultad que tiene el tránsito en el Congreso Nacional”.

“En segundo lugar, el control del orden público y la inmigración, que es un problema heredado desde la administración de Michelle Bachelet y obviamente que está causando una situación muy tensa, especialmente en el norte del país. Lo tercero, el control del orden público en la macrozona sur”, sostuvo.

Según el parlamentario de RN, “Gabriel Boric va a tener una tarea no fácil de lograr cumplir con las expectativas que planteó y administrar una coalición que lo único que ha mostrado son descoordinaciones y falta de fiato interno, porque el hecho de que hoy día no tengamos subsecretarios no es fruto del chequeo de antecedentes, sino que básicamente es porque no fueron capaces de lograr poner de acuerdo a su coalición”.

Por otro lado, respecto al gabinete que presentó el mandatario electo, Diego Schalper indicó que “me parece una buena foto, en el sentido de que tiene muchas mujeres, lo que yo creo que es valioso (…) valoro también que sea un gabinete joven, porque creo que viene un cambio de ciclo en Chile”.

Finalmente, reiteró que “si bien encuentro que era una buena foto, hasta aquí la película no ha andado muy bien (…) hay que ver cómo se desarrolla la película, porque los gobiernos no son una foto, son una película de trabajo colectivo que hasta aquí no se ha visto muy afiatado”.